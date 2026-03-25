2 nhân viên y tế hiến máu kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết

(Baohatinh.vn) - Trong tình huống cấp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh, hai điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời hiến máu, cứu sống người bệnh.
Trưa 25/3, Trung tâm Y tế Hương Khê (xã Hương Khê) tiếp nhận sản phụ N.T.H (35 tuổi, trú xã Hương Khê) vào sinh mổ.
Theo các bác sĩ, đây là lần sinh thứ 3 của bệnh nhân, em bé nặng 4,5 kg. Sau phẫu thuật, sản phụ xuất hiện băng huyết nặng do đờ tử cung. Trước diễn biến khẩn cấp, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định cắt tử cung cấp cứu nhằm cầm máu, bảo toàn tính mạng cho sản phụ.
Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, cần truyền máu khẩn cấp. Biết về tình trạng sản phụ, 2 điều dưỡng Phạm Thị Lan Anh (Khoa Nhi) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Khoa Nội) thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê đã kịp thời hiến máu (nhóm B) ngay tại đơn vị, góp phần quan trọng giúp ca cấp cứu thành công.
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao của toàn bộ ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn. Hiện, sức khỏe sản phụ đã ổn định.
Nghĩa cử hiến máu kịp thời của các nhân viên y tế không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì sức khỏe và tính mạng người bệnh.
Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, nhiều người dân Hà Tĩnh dễ dàng bắt gặp hàng loạt quảng cáo với nội dung như “xét nghiệm giới tính thai nhi sớm”, “bí quyết sinh con trai theo ý muốn”...
Việc các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được biệt phái về công tác tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh không chỉ hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người bệnh mà còn chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp đội ngũ y tế tuyến dưới nâng cao năng lực.
39 thuốc sinh học doanh thu lớn dự kiến hết thời hạn bảo hộ độc quyền trong giai đoạn 2026-2032, mở ra cơ hội phát triển thuốc sinh học tương tự với chi phí thấp hơn, giúp bệnh nhân ung thư dễ tiếp cận hơn.
Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh) được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.
Chuyên gia từ tuyến Trung ương không chỉ trực tiếp khám cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) mà còn giúp đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Y tế nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.
Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức mong muốn mỗi cán bộ y tế, dù ở vị trí nào cũng hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân.
Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Đánh giá cao những nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn toàn ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng sự phát triển của tỉnh Hà Tĩnh.
Giữa những áp lực trực cấp cứu và những đêm dài không ngủ nơi phòng bệnh, có một đội ngũ bác sĩ trẻ Hà Tĩnh không ngừng cống hiến, tiếp cận tri thức y khoa hiện đại để thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Theo tổng hợp từ ngành Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 14/2 đến nay, các cơ sở y tế tiếp nhận, thăm khám và điều trị cho 359 trường hợp bị tai nạn giao thông, không có trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại các cơ sở y tế.
Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, thì đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ trực Tết, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.