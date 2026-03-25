2 nhân viên y tế hiến máu kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết

Trưa 25/3, Trung tâm Y tế Hương Khê (xã Hương Khê) tiếp nhận sản phụ N.T.H (35 tuổi, trú xã Hương Khê) vào sinh mổ.

2 điều dưỡng Phạm Thị Lan Anh (ảnh trái) và Nguyễn Thị Thu Hiền kịp thời hiến máu cứu sống sản phụ.

Theo các bác sĩ, đây là lần sinh thứ 3 của bệnh nhân, em bé nặng 4,5 kg. Sau phẫu thuật, sản phụ xuất hiện băng huyết nặng do đờ tử cung. Trước diễn biến khẩn cấp, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định cắt tử cung cấp cứu nhằm cầm máu, bảo toàn tính mạng cho sản phụ.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, cần truyền máu khẩn cấp. Biết về tình trạng sản phụ, 2 điều dưỡng Phạm Thị Lan Anh (Khoa Nhi) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Khoa Nội) thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê đã kịp thời hiến máu (nhóm B) ngay tại đơn vị, góp phần quan trọng giúp ca cấp cứu thành công.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao của toàn bộ ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn. Hiện, sức khỏe sản phụ đã ổn định.

Nghĩa cử hiến máu kịp thời của các nhân viên y tế không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì sức khỏe và tính mạng người bệnh.