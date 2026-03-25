2 nhân viên y tế hiến máu kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết

(Baohatinh.vn) - Trong tình huống cấp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh, hai điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời hiến máu, cứu sống người bệnh.

Trưa 25/3, Trung tâm Y tế Hương Khê (xã Hương Khê) tiếp nhận sản phụ N.T.H (35 tuổi, trú xã Hương Khê) vào sinh mổ.

2 điều dưỡng Phạm Thị Lan Anh (ảnh trái) và Nguyễn Thị Thu Hiền kịp thời hiến máu cứu sống sản phụ.

Theo các bác sĩ, đây là lần sinh thứ 3 của bệnh nhân, em bé nặng 4,5 kg. Sau phẫu thuật, sản phụ xuất hiện băng huyết nặng do đờ tử cung. Trước diễn biến khẩn cấp, ê-kíp đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định cắt tử cung cấp cứu nhằm cầm máu, bảo toàn tính mạng cho sản phụ.

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, cần truyền máu khẩn cấp. Biết về tình trạng sản phụ, 2 điều dưỡng Phạm Thị Lan Anh (Khoa Nhi) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Khoa Nội) thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê đã kịp thời hiến máu (nhóm B) ngay tại đơn vị, góp phần quan trọng giúp ca cấp cứu thành công.

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao của toàn bộ ê-kíp bác sĩ, điều dưỡng, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn. Hiện, sức khỏe sản phụ đã ổn định.

Nghĩa cử hiến máu kịp thời của các nhân viên y tế không chỉ góp phần giành lại sự sống cho người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh

Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về sản phụ khoa là tiền đề vững chắc để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hướng tới việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn

Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
Bác sĩ về hưu vẫn ở lại với những mảnh đời bất hạnh

Có những con người không cần đứng ở trung tâm ánh đèn để tỏa sáng. Họ chọn cách đi chậm, nói khẽ và làm việc bền bỉ bằng thứ ánh sáng rất riêng, ánh sáng của trách nhiệm và lòng nhân ái. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Hà Tĩnh, bác sĩ Trần Hậu Anh là một người như thế.
Xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại

Từ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa đến quản lý y tế trên nền tảng số, Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng nền y tế thông minh, hiện đại. Đây là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tối ưu nguồn lực và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong bối cảnh mới.
Giữ nhịp sự sống trong đêm trực Tết

Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.