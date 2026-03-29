Bãi Dừa – từ “tọa độ lửa” đến địa chỉ đỏ ở xã biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) – nơi 20 cán bộ, chiến sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh đã được dựng xây thành khu tưởng niệm trang nghiêm, là địa chỉ tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Ngày 12/7/1968, khi phát hiện tàu chiến Mỹ xâm phạm vùng bờ biển cách 8km, Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh đang chốt tại trận địa pháo Bãi Dừa, thôn Cường Thịnh, xã Xuân Liên cũ (nay là xã Cổ Đạm) được lệnh nhả đạn. Gần 30 máy bay địch tấn công và phóng tên lửa xuống trận địa. Trong trận chiến ác liệt này, trận địa pháo với 4 khẩu 105 mm và 4 khẩu 12 ly 7 bị chìm trong biển lửa, 16 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Ngoài ra, tại đây còn có 4 cán bộ, chiến sĩ đại đội hy sinh trong các thời điểm khác.
Tháng 6/2025, công trình Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh được khởi công với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa từ các mạnh thường quân, con em xa quê. Công trình có tổng diện tích hơn 3.000m2 gồm nhiều hạng mục như: nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm, nhà soạn lễ, đường vào khu di tích, điện chiếu sáng...
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: “Khu tưởng niệm các liệt sĩ Đại đội pháo binh 45 Hà Tĩnh là địa chỉ thiêng liêng, ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Việc đầu tư tôn tạo không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư nhiều hạng mục khác như xây dựng quảng trường, hồ sen... để tạo thành một quần thể khu di tích".
Hồ Kẻ Gỗ - công trình đại thủy nông nổi tiếng của Hà Tĩnh, được tạo nên từ mồ hôi, công sức của hàng vạn con người. Công trình không chỉ khắc ghi lời căn dặn của Bác Hồ mà còn ngân vang trong thi ca qua giai điệu sống mãi với thời gian của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.
Ẩn sâu dưới mặt nước hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) phẳng lặng là một tọa độ lửa năm xưa, sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân địa phương trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước.
Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Với không gian văn hóa truyền thống tôn nghiêm cùng kiến trúc đặc trưng, Văn Miếu Hà Tĩnh (phường Thành Sen) đang trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh trong dịp đầu năm mới.
Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh.
Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Khung cảnh yên bình với những vườn hoa đủ màu sắc, các điểm check in tràn ngập không khí Tết cổ truyền, cùng nhiều dịch vụ khuyến mãi hấp dẫn, Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) sẵn sàng chào đón khách du xuân.