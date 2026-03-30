[Infographic] Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 làm Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sự góp mặt của 4 doanh nhân là đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới được kỳ vọng mang thêm góc nhìn thực tiễn từ cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng, hoàn thiện các chính sách và thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu và sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, làm việc tại Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moscow.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.
Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.
Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.
Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tập trung rà soát, chủ động chuẩn bị nội dung, phần việc phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX bảo đảm chất lượng.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các ngành, địa phương nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, chú trọng xây dựng các sản phẩm đặc trưng; đẩy mạnh công tác quảng bá, truyền thông du lịch...
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế tạm thời quản lý, vận hành, khai thác thử nghiệm Hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, quy trình xử lý phản ánh hiện trường trên Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) trải qua 5 bước.
Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm công tác tiếp và giải quyết vụ việc, hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.