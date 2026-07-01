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Văn hóa - Giải trí

Hà Tĩnh sẵn sàng tham dự Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026

Thiên Vỹ - Đức Quang
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(Baohatinh.vn) - Mang đến Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền năm 2026 những làn điệu dân ca đặc sắc, Hà Tĩnh kỳ vọng góp phần lan tỏa giá trị di sản, quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống đến bạn bè cả nước.

Tối 1/7, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham gia Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc năm 2026.

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Tiết mục "Ba miền chung một lời ca" mở đầu chương trình tham gia hội diễn.

Hội diễn do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT&DL) tổ chức, diễn ra từ ngày 4 - 8/7 tại thành phố Huế, quy tụ 27 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hội diễn là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật dân ca truyền thống, đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các địa phương.

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Tiết mục đối ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh "Nhất tâm đợi bạn" do Hữu Trường - Hồng Vân thể hiện.

Tham gia hội diễn, đoàn Hà Tĩnh mang đến chương trình nghệ thuật với chủ đề "Duyên tình câu hát quê hương" gồm 5 tiết mục: diễn xướng dân gian "Ba miền chung một lời ca"; độc tấu sáo "Giận mà thương"; đơn ca "Lời mẹ hát" với các làn điệu Lời nguyền, Tứ hoa, Làn khuyên; đối ca "Nhất tâm đợi bạn" và diễn xướng dân ca Ví, Giặm "Nghĩa Cồn Gò, tình Nhượng Bạn".

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Tiết mục diễn xướng dân ca Ví, Giặm "Nghĩa Cồn Gò, tình Nhượng Bạn" do tập thể diễn viên Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh biểu diễn.

Thông qua các tiết mục, chương trình giới thiệu những làn điệu dân ca đặc sắc của vùng đất Nghệ Tĩnh, tái hiện đời sống văn hóa, lao động, tình yêu quê hương, đất nước và con người Hà Tĩnh; đồng thời thể hiện tinh thần giao lưu, gắn kết trong không gian văn hóa dân ca ba miền.

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Nghệ nhân Văn Sang biểu diễn tiết mục "Lời mẹ hát".

Sau khi theo dõi toàn bộ các tiết mục dự thi, đại biểu đã góp ý về kết cấu chương trình, cách xử lý âm nhạc, dàn dựng sân khấu, đạo cụ, ánh sáng, trang phục, động tác biểu diễn và sự liên kết giữa các tiết mục; đồng thời đề nghị ê-kíp tiếp tục rà soát, chỉnh sửa một số chi tiết nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật, tạo điểm nhấn và phát huy bản sắc văn hóa Hà Tĩnh.

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Đại biểu góp ý giúp chương trình hoàn thiện hơn trước lúc tham gia hội diễn.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đề nghị Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh cùng ê-kíp nghệ sĩ, diễn viên tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, khẩn trương hoàn thiện chương trình, chuẩn bị chu đáo về chuyên môn và các điều kiện cần thiết để tham gia hội diễn với chất lượng cao nhất, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Hà Tĩnh tới bạn bè cả nước.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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