Vinh danh điện ảnh châu Á và Việt Nam

Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng diễn ra từ ngày 28/6 đến hết 5/7 tại thành phố biển Đà Nẵng. Năm nay, với khẩu hiệu “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới - Bridging Asia to the World”. DANAFF IV khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối các nền điện ảnh, nghệ sĩ và khán giả trong khu vực. Từ Đà Nẵng, Liên hoan phim hướng tới việc lan tỏa những giá trị sáng tạo, nhân văn và bản sắc của điện ảnh châu Á đến công chúng quốc tế.

Những hoạt động điện ảnh phong phú

Năm nay, chương trình phim dự thi hạng mục Phim châu Á có 13 phim dự thi, của các quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan; Nhật Bản (2 phim); Hàn Quốc; Trung Quốc; Pakistan, Ấn Độ và 1 phim hợp tác sản xuất gồm các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp và Ả-rập Xê-út, 1 phim hợp tác Việt Nam-Mỹ.

Chương trình Phim Việt Nam dự thi gồm 11 đại diện của điện ảnh Việt Nam, với đề tài phong phú, từ hài hước, gia đình, lịch sử cho đến tâm linh, tâm lý xã hội...

Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ về Liên hoan phim.

Bên cạnh đó, Liên hoan phim còn có nhiều chương trình bên lề như Toàn cảnh điện ảnh châu Á, chương trình phim Việt Nam hôm nay, Những bộ phim lần đầu công chiếu thế giới, Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ, và Chương trình phim “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm Đổi mới” (1986-2026), với những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, mới nhất từ nhiều nền điện ảnh trên thế giới, và những tác phẩm tiêu biểu của Việt Nam.

Những bộ phim lần đầu công chiếu thế giới World Premier: 5 phim gồm "Chiếc kén" (Việt Nam, Hoa Kỳ) và "Gangster hoàn lương" (Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia) ở hạng mục Phim châu Á dự thi; cùng 3 phim thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á là "Bí ẩn góc ban công" (Hàn Quốc), Chặng tiếp của cuộc đời (Malaysia) và "Hành lang" (Iran). Internation Premier: 3 phim gồm "Giữa tro tàn sự sống" (Nhật Bản), "Hiện tượng siêu nhiên" (Brunei) hạng mục Phim châu Á dự thi, "Anh muốn làm tôm hùm của em" (Myanmar) thuộc chương trình Toàn cảnh Điện ảnh châu Á. Asian Premier: 5 phim gồm "Dữ dội" (Philippines), LaLi (Pakistan) ở hạng mục Phim châu Á dự thi, "Bức thư chưa mở" (Mông Cổ), "Những câu chuyện Bombay" (Ấn Độ), "Sultana" (Thổ Nhĩ Kỳ) thuộc chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á.

Các chương trình chiếu phim không chỉ được công chiếu rộng rãi ở các hệ thống rạp chiếu của thành phố Đà Nẵng, mà còn tại 5 điểm chiếu phim ngoài trời, do Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố thực hiện.

Năm nay, việc phát vé rộng rãi cho công chúng cũng được đổi mới. Công chúng sẽ nhận vé online, với những điều kiện chặt chẽ, trong đó có lưu lại IP để tránh trường hợp nhận vé nhưng không xem. Ban tổ chức cho biết, rất nhiều buổi chiếu đã "cháy vé".

Tại các buổi chiếu phim, sẽ có những đoàn làm phim trong nước và quốc tế đến giao lưu với khán giả tại các điểm chiếu phim cả trong rạp và ngoài trời. Khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ các diễn viên Việt Nam qua nhiều thời kỳ,

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi.

Song hành cùng các hoạt động chiếu phim, giao lưu với khán giả là các hoạt động nghiệp vụ, như hội thảo chuyên đề “Diện mạo điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới”, Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ số và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong điện ảnh” và Hội thảo chuyên đề “Công nghiệp điện ảnh Mỹ - Một số mô hình thành công và gợi mở cho Việt Nam”. Tại các hội thảo này, các chuyên gia, nhà làm phim, nghệ sĩ, những người hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh sẽ cùng nhau trao đổi, trò chuyện về di sản điện ảnh, về phát triển điện ảnh trong bối cảnh nhiều thách thức như xâm phạm bản quyền, trí tuệ nhân tạo, hay học hỏi những mô hình phát triển điện ảnh từ nền điện ảnh mạnh nhất thế giới...

DANAFF IV sẽ trao Giải Thành tựu điện ảnh cho nhà sản xuất Bill Mechanic, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Pandemonium Films nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông đối với nghệ thuật và công nghiệp điện ảnh thế giới.

Mở rộng hệ sinh thái điện ảnh DANAFF

Năm nay, các chương trình phát hiện, bồi dưỡng và hỗ trợ các tài năng trẻ trong điện ảnh của DANAFF được mở rộng với 4 chương trình mới gồm Script Lab, DANAFF Industry Days, DANAFF’s Cinephiles và Gian hàng DANAFF.

Các hoạt động này mở rộng không gian phát triển dự án, kết nối công nghiệp, xây dựng cộng đồng khán giả trẻ và tăng cường giao lưu giữa nghệ sĩ, doanh nghiệp, công chúng.

Qua đó, DANAFF từng bước vượt ra ngoài khuôn khổ một liên hoan phim, hướng tới hình thành hệ sinh thái điện ảnh năng động, giàu kết nối và bền vững.

Trong khuôn khổ DANAFF, chương trình DANAFF Talents khởi động từ năm 2025 và đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm nay, với 191 dự án gửi về, 17 dự án được lựa chọn và hơn 50 học viên, DANAFF Talents tiếp tục nuôi dưỡng những gương mặt mới của điện ảnh. DANAFF Talents là hoạt động trọng điểm của DANAFF IV, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng và kết nối các tài năng điện ảnh trẻ của Việt Nam và khu vực.

Chương trình gồm 2 hạng mục: Dự án Nghệ thuật châu Á (Art-house Projects) và Dự án Việt Nam đa thể loại (Genre Film Projects), triển khai qua Script Lab và Project Market.

Ở hạng mục Script Lab, chương trình nhận được 89 dự án gửi về và lựa chọn 8 dự án phim truyện dài tham gia workshop từ ngày 26/6.

Hạng mục Art-house Projects ghi nhận 102 dự án đăng ký và lựa chọn 10 dự án chính thức, gồm 6 dự án Đông Nam Á và 4 dự án đến từ Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Bangladesh, Nhật Bản.

Những con số này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của dự án DANAFF trong việc kết nối các nhà làm phim trẻ với mạng lưới chuyên gia và thị trường quốc tế.

Workshop Ươm mầm tài năng quy tụ hơn 50 học viên với hai lớp Diễn xuất cơ bản và Diễn xuất nâng cao, tiếp tục góp phần bồi dưỡng những gương mặt mới cho điện ảnh.

Các nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế.

Bên cạnh đó, DANAFF Talents tổ chức 2 Masterclass chuyên sâu: Sản xuất phim với Bill Mechanic vào ngày 1/7 và diễn xuất với diễn viên kỳ cựu Jane Seymour vào ngày 30/6 tại Furama Resort Đà Nẵng.

Sau khi ra mắt Chợ Dự án DANAFF (DANAFF Project Market) vào năm 2025, DANAFF tiếp tục mở rộng định hướng chuyên môn trong năm 2026 với chương trình DANAFF Industry Days - chuỗi hoạt động kết nối ngành công nghiệp điện ảnh, quy tụ 10 hãng phim và hơn 20 đối tác quốc tế.

Chương trình hướng tới việc tạo nền tảng để các nhà phát hành, nhà sản xuất, nhà đầu tư quốc tế gặp gỡ những đơn vị chủ chốt của điện ảnh Việt Nam, tìm hiểu các dự án phim sắp ra mắt và mở rộng cơ hội hợp tác trong khu vực cũng như trên thế giới.

Thông qua DANAFF Industry Days, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự hiện diện của điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời mở ra những cơ hội mới cho hoạt động phát hành, sản xuất và đầu tư điện ảnh.

DANAFF’s Cinephiles là chương trình phối hợp cùng các trường đại học tại Đà Nẵng, với nòng cốt là Đại học Sư phạm, nhằm từng bước xây dựng cộng đồng yêu điện ảnh trẻ, được trang bị kiến thức về điện ảnh, đặc biệt là dòng phim nghệ thuật, cùng kỹ năng tổ chức câu lạc bộ, sự kiện và các hoạt động chiếu phim.

Gian hàng DANAFF được xây dựng như một không gian giao lưu, quảng bá và trải nghiệm, nơi kết nối điện ảnh với doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng yêu phim,đặt tại Công viên APEC - vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng, gần Cầu Rồng và bờ sông Hàn.

Không chỉ tạo cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp các nhà làm phim, khách mời quốc tế, đối tác và cộng đồng cinephile của DANAFF, khu gian hàng còn mở ra không gian để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và câu chuyện thương hiệu trong một môi trường văn hóa-nghệ thuật giàu tính kết nối và lan tỏa.

Xây dựng thương hiệu điện ảnh DANAFF

Tại buổi họp báo Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) 2026, bà Nguyễn Thị Anh Thi – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim nhấn mạnh: "Sau 3 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng đã từng bước khẳng định vị trí là một sự kiện văn hóa, điện ảnh có ý nghĩa của thành phố Đà Nẵng; đồng thời là điểm hẹn giao lưu của những người yêu điện ảnh trong nước và quốc tế''.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, ở lần tổ chức thứ tư, Liên hoan phim tiếp tục thể hiện khát vọng của Đà Nẵng trong việc xây dựng một không gian văn hóa cởi mở, năng động, sáng tạo; nơi điện ảnh không chỉ được tôn vinh như một loại hình nghệ thuật, mà còn là cầu nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa, giữa thành phố Đà Nẵng với bạn bè khu vực và quốc tế.

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp chuyên nghiệp, đầy trách nhiệm của Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và cá nhân Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội; sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Tổ chức Liên hoan phim, cùng các nghệ sĩ, chuyên gia, đối tác và nhà tài trợ đã đồng hành để chuẩn bị cho sự kiện năm nay".

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Đồng Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc DANAFF IV cho biết từ mùa đầu tiên năm 2023 đến nay, DANAFF đã từng bước trưởng thành và xây dựng được thương hiệu riêng.

Nếu DANAFF I chủ yếu tập trung vào trình chiếu và chấm giải, thì các mùa tiếp theo liên tục bổ sung các trụ cột mới như tôn vinh di sản điện ảnh, phát triển tài năng trẻ và năm nay là kết nối thị trường điện ảnh.

“Chương trình ngày càng dày hơn, đa dạng hơn và chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi cũng nỗ lực để DANAFF thực sự là một sản phẩm văn hóa công ích, giúp khán giả và người dân Đà Nẵng được thụ hưởng những giá trị của điện ảnh”, Tiến sĩ Ngô Phương Lan nhấn mạnh.