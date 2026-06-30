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Văn hóa - Giải trí

Đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Việc quán triệt các cơ chế, chính sách và hướng dẫn về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về phát triển văn hóa tạo cơ sở để Hà Tĩnh và các địa phương triển khai chương trình đồng bộ, hiệu quả.

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Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 30/6, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Trịnh Thị Thủy chủ trì hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh tham dự.

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Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm trong triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I: từ năm 2025 đến năm 2030. Trong đó, tập trung phổ biến Quyết định số 42/2025/QĐ-TTg ngày 12/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025–2030 và Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg ngày 10/11/2025 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình.

Bên cạnh đó, đại diện Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và nguồn vốn sự nghiệp để triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I (2025–2030).

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Đại diện các sở, ngành cấp tỉnh tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Đại diện Bộ VH-TT&DL phổ biến những nội dung trọng tâm của Thông tư số 07/2026/TT-BVHTTDL ngày 6/4/2026 hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035, giai đoạn I (2025–2030) thuộc phạm vi quản lý của bộ. Đồng thời, giới thiệu tổng quan và hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo chương trình trên hệ thống quản lý, phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện tại các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay trong quá trình triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa; đồng thời thảo luận, làm rõ và được các bộ, ngành giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện chương trình tại cơ sở.

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Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy đề nghị các địa phương nắm vững các nội dung của Chương trình MTQG về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 và các văn bản hướng dẫn liên quan; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đúng mục tiêu, đúng đối tượng và đúng tiến độ, đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai Chương trình MTQG về phát triển văn hóa.

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Tags:

#Phát triển văn hóa #Chính sách phát triển văn hóa #Văn hóa #Hà Tĩnh #Bọ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch #Sở Văn hóa TT&DL Hà Tĩnh

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