Hoa hậu Hòa bình qua đời vì động đất

Ngày 1/7, truyền thông Venezuela đưa tin thi thể của Skarlent Rodríguez và bạn trai cô, José Castro, đã được tìm thấy tại bang La Guaira - khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các trận động đất tại quốc gia này. Hiện gia đình của cả hai đang kêu gọi quyên góp để có kinh phí tổ chức tang lễ.

Người thân của cặp đôi cho biết họ cần khoảng 22.000 USD để trang trải chi phí tang lễ và mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Sau gần 1 ngày kể từ khi chiến dịch gây quỹ được khởi động, số tiền quyên góp đã đạt 13.721 USD, theo tờ El Universal.

Bài đăng cuối cùng của Skarlent Rodríguez trên mạng xã hội là vào cuối tháng 5. Người đẹp chia sẻ đoạn video ghi lại một ngày làm việc thường nhật của mình. Dưới bài đăng, bạn trai cô để lại bình luận khen ngợi, hài hước cho rằng vẻ đẹp nổi bật của nàng hậu khiến nhiều người phải nghi ngờ liệu cô là người thật hay chỉ là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Skarlent Rodríguez qua đời sau thảm họa động đất ở Venezuela. Ảnh: El Universal.

Thông tin Skarlent qua đời khiến cộng đồng hâm mộ sắc đẹp bàng hoàng. Tổ chức Miss Grand vừa đăng tải bài viết chia buồn với gia đình nàng hậu.

"Với niềm tiếc thương sâu sắc, chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của Skarlent Rodríguez, Hoa hậu Hòa bình Orlando 2025, sau trận động đất tàn khốc xảy ra tại Venezuela. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, những người thân yêu của cô cùng tất cả những ai đang chịu ảnh hưởng bởi thảm họa đau lòng này", phía Miss Grand chia sẻ.

Skarlent Rodríguez đăng quang Miss Grand Orlando 2025. Cô được biết đến là người mẫu trẻ hoạt động tích cực trong lĩnh vực thời trang, ngoài ra còn tham gia các hoạt động cộng đồng, quảng bá hình ảnh Venezuela.

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