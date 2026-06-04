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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/6: Nắng nóng gay gắt

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/6: Ít mây, không mưa; ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt; nhiệt độ: 27 - 38°C.

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