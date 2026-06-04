Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/6: Nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: có mưa rào nhẹ và dông, ngày nắng 31/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: Ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi; nhiệt độ: 26 - 36°C.

Digital Detox: Khi giới trẻ "thoát ly" khỏi thế giới số 30/05/2026 16:42 Với nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh, hành trình "thoát ly" khỏi thế giới số đang góp phần giúp họ nâng cao sức khỏe tinh thần và tạo ra một cuộc sống cân bằng hơn.

Loại rau quen thuộc được giới y khoa ví như "siêu thực phẩm" 30/05/2026 10:16 Nhờ khả năng kích thích cơ thể tự tiết hormone tương tự các mũi tiêm giảm cân, rau lang được chuyên gia y tế đánh giá là siêu thực phẩm giúp ngừa ung thư, chống lão hóa và hỗ trợ giảm cân an toàn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/5: Có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng 30/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/5: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ: 27 - 34°C.

Sai lầm khi uống nước khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt 30/05/2026 04:30 Nhấn mạnh việc uống nhiều nước lọc khi trời nắng nóng là chưa đủ, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bổ sung điện giải đúng cách để tránh rơi vào trạng thái sốc nhiệt.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Ngày nắng nóng, chiều tối mưa dông 29/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 36 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/5: nắng nóng gay gắt 28/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/5: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; dao động từ 27 - 40 độ C.

Bật điều hòa bao nhiêu độ để tránh đột quỵ? 27/05/2026 10:41 Nắng nóng gần 40 độ C khiến nhiều gia đình phải bật điều hòa suốt đêm. Chuyên gia cảnh báo việc để nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng nguy cơ sốc nhiệt và ảnh hưởng sức khỏe.

Công nhân “vượt nắng” trên các công trường 27/05/2026 09:05 Giữa thời tiết nắng gắt, nhiều công nhân vẫn miệt mài bám tiến độ, "vượt nắng" trên các công trình, dự án ở Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/5: nắng nóng đặc biệt gay gắt 27/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/5: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ: 28 - 40 độ C.

Giúp ngủ ngon khi trời nóng 27/05/2026 04:38 Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể là giải pháp tự nhiên có thể giúp bạn ngủ sâu giấc bất chấp thời tiết oi bức.

Hà Tĩnh nắng nóng đặc biệt gay gắt, mặt đường xuất hiện ảo ảnh 26/05/2026 12:30 Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi gần 40 độ C khiến mặt đường nhựa xuất hiện hiện tượng ảo ảnh.

[Infographic] Dấu hiệu nhận biết và cách sơ cứu người bị sốc nhiệt, say nắng 26/05/2026 05:18 Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, say nắng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người lao động ngoài trời. Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và sơ cứu đúng cách có thể giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người bệnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi 40 độ 26/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ 27 - 40°C

Người trẻ thay đổi thói quen, dịch vụ đô thị chuyển mình 25/05/2026 05:20 Trước những thay đổi trong nhu cầu sinh hoạt của người trẻ, nhiều quán cà phê, cửa hàng tiện lợi ở Hà Tĩnh đang chủ động đổi mới, góp phần tạo diện mạo đô thị năng động, văn minh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Nắng nóng gay gắt 25/05/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/5: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 27 - 39 độ C.

Hà Tĩnh thuộc nhóm ghi nhận nền nhiệt độ cao nhất cả nước 24/05/2026 19:00 Hôm nay, khu vực Hà Tĩnh trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 37,3 - 38,8 độ C, thuộc một trong những địa phương có nền nhiệt cao nhất cả nước.

Khoảng tối của đạo hiếu 24/05/2026 15:00 Vụ việc người cao tuổi bị bạo hành, ngược đãi ở Hà Tĩnh và nhiều địa phương không chỉ để lại nỗi đau tuổi già mà còn gợi trăn trở về khoảng tối của đạo hiếu, ứng xử gia đình.

Vì sao không nên ăn kem để giải nhiệt? 24/05/2026 12:23 Việc đánh đồng nhiệt độ vật lý với tính âm dương của thực phẩm khiến nhiều người lầm tưởng ăn kem sẽ giúp giải nhiệt hiệu quả.