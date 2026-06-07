Để trẻ có những ngày hè đáng nhớ ở quê

Năm nào cũng vậy, đến dịp hè, chị Nguyễn Thị Hoài, sinh sống tại tỉnh Nghệ An lại đưa con về nhà ngoại ở thôn Tân Tiến (xã Cẩm Xuyên) để chơi với ông bà và trải nghiệm mùa hè thú vị ở quê.

Những chuyến "du lịch" về quê mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho trẻ.

Chị Hoài tâm sự: “Lấy chồng xa quê, dịp tết thời gian không dài nên đi về cập rập, vì vậy, tôi chọn dịp hè để các con có thời gian vui chơi bên ông bà, họ hàng nhiều hơn. Vợ chồng tôi cũng muốn dạy con nhớ về cội nguồn, biết anh em, họ hàng và cuộc sống ở quê”.

Cùng suy nghĩ với chị Hoài, mỗi năm vào dịp hè, chị Phạm Thị Hà Linh lại có một “chuyến du lịch” ý nghĩa từ Đà Nẵng về quê nội ở thôn Vĩnh Sơn, xã Đồng Tiến.

Chị Hà Linh chia sẻ: “Hè nào gia đình tôi cũng về quê để các con được trải nghiệm, biết thêm những điều mà ở thành phố không có. Về quê chơi còn giúp con sống trong bầu không khí trong lành, tránh xa những thiết bị điện tử. Con còn biết bơi thành thạo bởi ngày nào cũng được đi tập bơi. Điều làm tôi vui nhất đó là con đã biết hết họ hàng bên nội chứ không còn nhầm lẫn như những lần trước”.

Hai cậu con trai của chị Phạm Thị Hà Linh hào hứng khi được về thăm ông bà và trải nghiệm câu cá ở đồng ruộng.

Không chỉ các gia đình xa quê, nhiều phụ huynh sống ở trung tâm Hà Tĩnh cũng lựa chọn đưa con về nông thôn trải nghiệm trong dịp hè. Theo họ, đây là cơ hội để trẻ tạm rời xa điện thoại, máy tính bảng và những trò chơi điện tử vốn chiếm khá nhiều thời gian trong cuộc sống hiện đại.

Anh Phạm Văn Tuấn (phường Thành Sen) cho hay: “Tôi không đặt nặng việc hè phải học thêm thật nhiều. Điều tôi mong muốn là con có thời gian vận động, khám phá cuộc sống xung quanh và học những kỹ năng từ thực tế. Cuối tuần, tôi thường đưa con về quê chơi với ông bà, tập làm những công việc đơn giản như cho gà ăn, tưới cây hay chăm sóc vườn rau… Những trải nghiệm đó giúp con hiểu giá trị của lao động và biết chia sẻ công việc với người lớn”.

Các hoạt động như: chơi trò chơi, chăm sóc vườn rau, bơi lội ở nơi an toàn... giúp em Nguyễn Khả Hân có nhiều trải nghiệm mới.



Em Nguyễn Khả Hân - con gái anh Phạm Văn Tuấn hào hứng chia sẻ: “Em rất vui vì mỗi dịp nghỉ hè lại được bố mẹ cho về quê với ông bà và các anh chị em họ. Chúng em thường được ông nội dẫn đi chăn trâu, cắt cỏ, câu cá, trồng rau. Buổi chiều, em còn cùng các bạn trong xóm đạp xe, thả diều và chơi nhiều trò chơi ngoài trời. Em thích nhất là được tự tay chăm sóc vườn rau và ăn những món do ông bà nấu. Em mong hè nào cũng được về quê chơi thật lâu”.

Đối với nhiều người lớn, ký ức tuổi thơ thường gắn liền với những mùa hè ở quê cùng tiếng ve kêu, những buổi chiều thả diều hay những lần theo bạn bè đi bắt cua, bắt ốc. Chính vì vậy, họ mong muốn con mình cũng có cơ hội được trải nghiệm những điều bình dị ấy để hiểu hơn về quê hương và nguồn cội.

Các em nhỏ hào hứng mỗi lần về quê được người lớn đưa đi bắt cua, bắt ốc...

Tuy nhiên, để mùa hè thực sự bổ ích và để lại những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của con, bố mẹ cần có kế hoạch cụ thể về thời gian ở quê, chọn những nơi nên đến và phải đảm bảo an toàn. Cần dạy cho con cách sống tự lập, trước hết là tham gia những công việc phù hợp với lứa tuổi như quét nhà, cho gà ăn, hái rau... Cũng đừng quên kể cho con nghe những câu chuyện về ký ức tuổi thơ của ông bà, bố mẹ và những điều thú vị, riêng có ở miền quê của mình. Có như vậy, những mùa hè ở quê sẽ nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ và dạy trẻ lớn lên biết sống yêu thương, có trách nhiệm với mọi người.