Quả vải (vải thiều) là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, sở hữu giá trị dinh dưỡng rất cao với hàm lượng vitamin C, kali và các hợp chất chống oxy hóa phenolic dồi dào. Thế nhưng, quan niệm ăn vải gây nóng trong, nổi mụn nhọt, nhiệt miệng khiến nhiều người e dè. Liệu quả vải thực sự có tính nhiệt hay do chúng ta đang ăn sai cách?

1. Ăn vải có nóng không?

Ăn vải thực sự có thể gây ra các triệu chứng "nóng trong" nếu ăn quá nhiều. Tuy nhiên, cơ chế gây nóng của quả vải dưới góc nhìn Đông y và Tây y lại có sự khác biệt.

Theo Đông y: Quả vải có tính đại nhiệt (rất nóng), vị ngọt tính ôn. Khi ăn quá nhiều thực phẩm có tính đại nhiệt vào cơ thể, nó sẽ làm mất cân bằng âm dương, gây tích tụ nhiệt độc bên trong, dẫn đến các biểu hiện như nhiệt miệng, cộm mắt, sưng nướu hoặc chảy máu cam.

Theo y học hiện đại: Quả vải không tự sinh ra "nóng" nhưng nó lại chứa hàm lượng đường cao (gồm sucrose và glucose) rất dễ hấp thu. Khi ăn quá nhiều vải cùng một lúc, lượng đường trong máu tăng cao đột ngột. Để chuyển hóa lượng đường lớn này, cơ thể phải tăng cường trao đổi chất, kích thích hệ thống bã nhờn hoạt động mạnh, từ đó tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây ra mụn nhọt, rôm sảy.

2. Ăn vải nhiều có thể gây ra hội chứng "say vải"

Không dừng lại ở việc nổi mụn, ăn vải quá liều lượng còn dẫn đến một hội chứng y khoa gọi là "say vải".

Khi một lượng đường quá lớn đột ngột đi vào cơ thể, tuyến tụy sẽ bị kích thích tiết ra một lượng lớn insulin để hạ đường huyết xuống. Phản ứng ngược này diễn ra quá nhanh khiến cơ thể rơi vào trạng thái hạ đường huyết cấp tính với các triệu chứng như choáng váng, nhức đầu, buồn nôn, bủn rủn chân tay...

3. Cách ăn vải không lo bị nóng và nổi mụn

Ăn cả lớp màng trắng bọc ngoài thịt quả

Khi bóc vỏ vải, sẽ thấy một lớp màng mỏng màu trắng bao bọc lấy phần cùi. Lớp màng này có vị hơi chát nhưng nó có tác dụng giải nhiệt, phòng ngừa nóng trong. Ăn cả lớp màng này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ bị nhiệt miệng, nổi mụn.

Tuyệt đối không ăn vải khi đói

Ăn vải lúc bụng rỗng chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến hội chứng say vải. Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức quả vải là sau bữa ăn chính khoảng 30 phút, khi cơ thể đã có một lượng tinh bột nhất định để ổn định đường huyết.

Uống trà giải nhiệt

Trước hoặc sau khi ăn vải, nên uống một cốc nước trà xanh, trà hoa cúc hoặc nước sắn dây. Những loại nước này có tính mát, giúp trung hòa độc tính, hỗ trợ cơ thể đào thải nhiệt lượng dư thừa một cách nhanh chóng.

Kiểm soát số lượng ăn hợp lý

Dù ngon miệng đến mấy, người trưởng thành khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn từ 5 - 10 quả/lần. Đối với trẻ em, hệ thống tự điều hòa thân nhiệt còn non nớt, chỉ nên cho trẻ ăn từ 3 - 4 quả/lần để đảm bảo an toàn.

4. Những ai nên tránh ăn vải?

Do tính chất nhiều đường gây nóng, các chuyên gia khuyến cáo nhóm người bị bệnh đái tháo đường, người có cơ địa dễ dị ứng, phụ nữ mang thai có nguy cơ đái tháo đường thai kỳ hoặc những người đang bị sốt, lẹo mắt, mụn nhọt sưng tấy... cần hạn chế tối đa hoặc kiêng hẳn loại quả này để tránh làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh lý.