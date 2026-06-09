Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Đời sống

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/6: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Nhóm PV
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/6: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ 23 - 33 độ C.

Tin liên quan

Tags:

#dự báo thời tiết #dự báo thời tiết mới nhất #dự báo thời tiết hà tĩnh

Chủ đề Dự báo thời tiết hôm nay

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

5 lỗi khiến nhà nóng bức mùa hè

Nhiều người nghĩ chống nóng là phải bật điều hòa, tuy nhiên, ngôi nhà có thể thoáng đãng và hạ nhiệt bằng cách bỏ bớt đồ đạc.
Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Độc đáo lớp học "Dạ chú Tuấn"

Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
Sai lầm khi uống bia dễ gây tăng cân

Sai lầm khi uống bia dễ gây tăng cân

Uống bia khi bụng đói, ăn nhiều đồ chiên cùng bia, tiêu thụ quá mức vào cuối tuần có thể khiến cơ thể tích mỡ và làm giảm hiệu quả kiểm soát cân nặng.
Giúp ngủ ngon khi trời nóng

Giúp ngủ ngon khi trời nóng

Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể là giải pháp tự nhiên có thể giúp bạn ngủ sâu giấc bất chấp thời tiết oi bức.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!