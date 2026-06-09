Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/6: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào

05/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/6: ít mây, không mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ: 30 - 37 độ C.
04/06/2026 17:01
Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
04/06/2026 09:43
Lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.
04/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/6: Ít mây, không mưa; ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt; nhiệt độ: 27 - 38°C.
04/06/2026 04:34
Hạ đường huyết phản ứng có thể xảy ra ở người mắc hoặc không mắc bệnh tiểu đường, sau phẫu thuật giảm cân hoặc do u nội tiết.
03/06/2026 13:01
Nhiều người nghĩ chống nóng là phải bật điều hòa, tuy nhiên, ngôi nhà có thể thoáng đãng và hạ nhiệt bằng cách bỏ bớt đồ đạc.
03/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/6: Ít mây, không mưa; ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động 27 - 38°C.
02/06/2026 15:19
Sau đợt nóng gay gắt cuối tháng 5, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể tiếp tục trải qua mùa hè khốc liệt với nhiều đợt nắng nóng cực đoan và nguy cơ lập kỷ lục nhiệt độ mới.
02/06/2026 15:06
Tại xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), lớp học mang tên “Dạ chú Tuấn” đang thu hút sự quan tâm khi giúp nhiều trẻ hình thành nền nếp, nhận được sự đồng tình của phụ huynh và cộng đồng mạng.
02/06/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/6: ít mây, không mưa, ngày nắng nóng; gió tây nam cấp 2, cấp 3; nhiệt độ dao động 26 - 37°C.
01/06/2026 15:00
Để mỗi ngày hè thực sự trở thành khoảng thời gian ý nghĩa, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh đã lựa chọn đồng hành cùng con bằng những hoạt động bổ ích thay vì để thiết bị thông minh “giữ chân” trẻ.
01/06/2026 13:49
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong tháng 6/2026 có thể xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng, một số nơi có thể lên trên 40 độ C.
01/06/2026 05:03
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/6: Đêm ít mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng; nhiệt độ từ 26 - 36°C.
01/06/2026 04:38
Uống bia khi bụng đói, ăn nhiều đồ chiên cùng bia, tiêu thụ quá mức vào cuối tuần có thể khiến cơ thể tích mỡ và làm giảm hiệu quả kiểm soát cân nặng.
31/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 31/5: Ngày giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ vài nơi; nhiệt độ: 26 - 36°C.
30/05/2026 16:42
Với nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh, hành trình "thoát ly" khỏi thế giới số đang góp phần giúp họ nâng cao sức khỏe tinh thần và tạo ra một cuộc sống cân bằng hơn.
30/05/2026 10:16
Nhờ khả năng kích thích cơ thể tự tiết hormone tương tự các mũi tiêm giảm cân, rau lang được chuyên gia y tế đánh giá là siêu thực phẩm giúp ngừa ung thư, chống lão hóa và hỗ trợ giảm cân an toàn.
30/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/5: mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; nhiệt độ: 27 - 34°C.
30/05/2026 04:30
Nhấn mạnh việc uống nhiều nước lọc khi trời nắng nóng là chưa đủ, chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chủ động bổ sung điện giải đúng cách để tránh rơi vào trạng thái sốc nhiệt.
29/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm có mưa dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ dao động từ 27 - 36 độ C.
28/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/5: ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; dao động từ 27 - 40 độ C.
27/05/2026 10:41
Nắng nóng gần 40 độ C khiến nhiều gia đình phải bật điều hòa suốt đêm. Chuyên gia cảnh báo việc để nhiệt độ quá thấp có thể làm tăng nguy cơ sốc nhiệt và ảnh hưởng sức khỏe.
27/05/2026 09:05
Giữa thời tiết nắng gắt, nhiều công nhân vẫn miệt mài bám tiến độ, "vượt nắng" trên các công trình, dự án ở Hà Tĩnh.
27/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/5: đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ: 28 - 40 độ C.
27/05/2026 04:38
Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể là giải pháp tự nhiên có thể giúp bạn ngủ sâu giấc bất chấp thời tiết oi bức.
26/05/2026 12:30
Hà Tĩnh đang trải qua những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi gần 40 độ C khiến mặt đường nhựa xuất hiện hiện tượng ảo ảnh.
26/05/2026 05:18
Nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, say nắng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người lao động ngoài trời. Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và sơ cứu đúng cách có thể giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, bảo vệ tính mạng người bệnh.
26/05/2026 05:00
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 26/5: Mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ 27 - 40°C
25/05/2026 15:59
Hôm nay, Hà Tĩnh tiếp tục được xếp vào nhóm địa phương nóng nhất cả nước với nhiệt độ lúc 13 giờ tại điểm đo khu vực Hương Khê lên tới 39,2 độ C.
25/05/2026 05:20
Trước những thay đổi trong nhu cầu sinh hoạt của người trẻ, nhiều quán cà phê, cửa hàng tiện lợi ở Hà Tĩnh đang chủ động đổi mới, góp phần tạo diện mạo đô thị năng động, văn minh.