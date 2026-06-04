Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 4/6/2026.

Hồi 13 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc, 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h...

Thực hiện Công điện số 17/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/6/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 16,0 - 22,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 114,0 - 119,5 độ Kinh Đông.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật về diễn biến của ATNĐ và mưa lớn có thể xảy ra, cung cấp thông tin để các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh.