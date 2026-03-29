Bước tiến trong chẩn đoán và điều trị bệnh hô hấp tại Hà Tĩnh

Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Việc triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm là một bước tiến lớn của Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh trong chẩn đoán u phổi, u trung thất và các bệnh nấm phổi, lao phổi, lao phế quản phổi.

Theo thống kê sơ, mỗi năm trên địa bàn Hà Tĩnh có trên 2.000 lượt khám liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hơn 500 lượt bệnh nhân bị hen, chưa tính đến các thể lao hô hấp tiềm ẩn trong cộng đồng cùng nhiều bệnh lý khác liên quan đến phổi. Việc triển khai hệ thống nội soi phế quản ống mềm ngay tại địa phương là nhu cầu cấp thiết, góp phần giảm tải cho tuyến trên, tiết kiệm chi phí điều trị và đi lại cho người bệnh.
Với vai trò là cơ sở y tế chuyên khoa tuyến tỉnh về hô hấp và phổi, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai các bước nhằm làm chủ kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm. Ảnh: Bệnh viện Phổi Trung ương chuyển giao kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm cho Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh.
Ngay trong năm 2025, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã cử 1 ê kíp ra Bệnh viện Phổi Trung ương tiến hành đào tạo 3 tháng về kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm. Tiếp đó, huy động nguồn lực đầu tư hệ thống máy nội soi phế quản ống mềm hiện đại với kinh phí gần 3 tỷ đồng.
Ngay sau khi ê kíp hoàn tất công tác đào tạo, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh mời các bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương về trực tiếp hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật theo hình thức "cầm tay chỉ việc". Với sự hỗ trợ toàn diện của các chuyên gia tuyến trên, sự nỗ lực của các y bác sĩ, đến đầu năm 2026, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh chính thức triển khai thường quy kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm.
Đây là một bước tiến trong chẩn đoán u phổi, u trung thất, bệnh phổi kẽ, nhiễm trùng cơ hội, nghi ngờ, nấm phổi, lao phổi, lao phế quản phổi, hẹp khí quản sau đặt nội khí quản, mở khí quản, nghi rò khí phế quản do áp xe, do lao, do u phổi...
Ngoài ra, hệ thống trang thiết bị triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm còn dùng để gắp dị vật, hút rửa máu và mủ phế quản, sinh thiết tìm tế bào lạ, lấy mẫu bệnh phẩm phục vụ xét nghiệm XPert đối với các trường hợp lao âm tính.
Đặc biệt, lao đường hô hấp là ca bệnh khó, không thể phát hiện thông qua chụp X- quang, chỉ có nội soi là phương pháp tốt nhất hiện nay. Từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện đã triển khai kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm cho gần 100 bệnh nhân. Qua nội soi, nhiều bệnh nhân đã được phát hiện kịp thời lao phổi, lao phế quản phổi, nấm phổi. Một số trường hợp phải lấy mẫu sinh thiết để xét nghiệm tế bào. Ảnh: Hệ thống hình ảnh từ nội soi phế quản được chuyển về máy tính để các bác sĩ kiểm tra, theo dõi toàn diện tình trạng của người bệnh.
Việc chẩn đoán và phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm về hô hấp và phổi giúp cho bệnh nhân giảm số ngày điều trị, thuốc sử dụng, tiết kiệm chi phí, hạn chế di chứng sau điều trị như: hẹp phế quản, xẹp phổi, phục hồi tối đa chức năng đường thở.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư thêm các trang thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện sẽ tiếp tục cử các ê kíp đi đào tạo, tiếp nhận dịch vụ kỹ thuật ở bệnh viện tuyến trên; tổ chức cho các kíp đã được đào tạo hỗ trợ, hướng dẫn cho các kíp đào tạo về sau, qua đó, xây dựng đội ngũ y bác sĩ vững tay nghề, đảm bảo người dân trên địa bàn đều được tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương.

Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Quảng – Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh

