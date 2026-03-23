Hơn 1 năm, 117 bác sĩ về Hà Tĩnh làm việc: Sức hút đến từ đâu?

Bổ sung nhân lực cho y tế cơ sở

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng hiện đại, các đơn vị y tế trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác thu hút và phát triển nguồn nhân lực. Đây được xem là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.

Bác sĩ Trần Xuân Hải Biên – Khoa Chấn thương, Trung tâm Y tế Thành Sen vừa được tuyển dụng vào làm việc.

Tại Trung tâm Y tế Thành Sen, đơn vị đóng trên địa bàn trung tâm với lượng bệnh nhân lớn, việc bổ sung nhân lực luôn được đặt lên hàng đầu. Trung tâm thường xuyên rà soát nhu cầu tại các khoa, phòng để xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp. Từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã tuyển dụng được 39 cán bộ y tế, trong đó có 15 bác sĩ. Kết quả này không chỉ giúp giảm tải áp lực công việc mà còn nâng cao chất lượng khám, điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ Trần Xuân Hải Biên - Khoa Chấn thương, Trung tâm Y tế Thành Sen chia sẻ: “Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã lựa chọn về công tác tại trung tâm với mong muốn được cống hiến cho quê hương. Môi trường làm việc với hệ thống trang thiết bị đồng bộ giúp tôi có điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và tiếp tục học hỏi, nâng cao tay nghề”.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ là yếu tố quan trọng để Trung tâm Y tế Thành Sen thu hút bác sĩ về làm việc.

Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, công tác tuyển dụng cũng đạt nhiều kết quả tích cực khi bổ sung 20 cán bộ y tế, trong đó có 9 bác sĩ thuộc các chuyên ngành. Việc tuyển dụng đã bổ sung đáng kể nguồn nhân lực có chất lượng để thực hiện công tác chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Bệnh nhân Phạm Ngọc Nhiệm (phường Thành Sen) cho biết: "Tôi bị tai biến lần 2, sau khi can thiệp thì chuyển ra Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh để trị liệu phục hồi chức năng tay và chân bên trái. Khi điều trị ở đây, tôi cảm thấy yên tâm vì có đội ngũ bác sĩ tận tâm, chuyên nghiệp. Điều khiến tôi hài lòng nhất là tinh thần, thái độ phục vụ. Các bác sĩ ân cần động viên, khích lệ để bản thân kiên trì, nỗ lực cải thiện chức năng vận động".

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tuyển dụng được 9 bác sĩ về làm việc từ năm 2025 đến nay.

Bác sĩ Dương Thị Khánh Huyền - Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong thời gian thực hành tại bệnh viện, tôi cảm nhận rõ môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, tạo điều kiện phát triển công bằng cho mỗi cá nhân. Đây chính là lý do khiến tôi quyết định gắn bó lâu dài. Dù mới về công tác tại bệnh viện nhưng tôi đã được ban giám đốc cử đi đào tạo ngắn hạn về phục hồi chức năng tại Trường Đại học Y dược Thái Nguyên và sắp tới sẽ tiếp tục được cử đi đào tạo về phục hồi chức năng, trị liệu trong đột quỵ não. Đây sẽ là cơ hội để tôi nâng cao trình độ chuyên môn".



Theo Sở Y tế, từ năm 2025 đến tháng 3/2026, các cơ sở y tế công lập Hà Tĩnh đã tuyển dụng được 280 cán bộ y tế, trong đó có 117 bác sĩ. Nhiều đơn vị như: BVĐK tỉnh, BVĐK thị xã Kỳ Anh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm Y tế Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà… cũng thu hút được số lượng đáng kể bác sĩ về công tác, góp phần củng cố mạng lưới y tế cơ sở và đáp ứng được yêu cầu chăm sóc, điều trị ngày càng cao của người bệnh.

Kiến tạo môi trường công bằng, minh bạch để thu hút và "giữ chân" bác sĩ

Việc tuyển dụng thành công 117 bác sĩ trong thời gian ngắn là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách của tỉnh đến nỗ lực chủ động của từng đơn vị. Về phía tỉnh, từ năm 2021 đã ban hành Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025.

Theo Nghị quyết số 46, khi thu hút, tuyển dụng bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, sẽ hỗ trợ 300 triệu đồng; thạc sĩ - bác sĩ, bác sĩ chuyên khoa I có bằng đại học y khoa, đa khoa hệ chính quy tập trung dài hạn được hỗ trợ từ 40-150 triệu đồng. Bác sĩ y khoa, đa khoa xếp loại xuất sắc tại Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh thu hút về cơ sở y tế công lập được hỗ trợ 150 triệu đồng; xếp loại giỏi được hỗ trợ 100 triệu đồng; loại khá được hỗ trợ 60 triệu đồng.

Bác sĩ y khoa, đa khoa xếp loại xuất sắc tại đại học y dược khác được hỗ trợ 80 triệu đồng; bác sĩ y khoa, đa khoa xếp loại giỏi tại đại học y dược khác được hỗ trợ 40 triệu đồng; bác sĩ y khoa, đa khoa xếp loại khá tại đại học y dược khác được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Nghị quyết số 46 cũng hỗ trợ một phần kinh phí cho việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ chuyên khoa I và thạc sĩ.

Các chính sách ưu đãi của tỉnh cùng với các cơ chế phù hợp của các cơ sở y tế đã góp phần thu hút, tuyển dụng được 117 bác sĩ về công tác từ năm 2025 đến nay.

Ngoài ra, các y bác sĩ còn thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và được hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025. Tổng kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích cho cán bộ y tế trong giai đoạn 2022 - 2025 đạt trên 53 tỷ đồng.

Trung tâm Y tế Hương Sơn từ năm 2025 đến nay đã tuyển dụng thành công 8 bác sĩ vào làm việc.

Cùng với chính sách của tỉnh, việc các cơ sở y tế xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp và tạo cơ hội phát triển là yếu tố đóng vai trò then chốt cho việc tuyển dụng, thu hút và "giữ chân" được đội ngũ bác sĩ.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Vũ – Giám đốc Trung tâm Y tế Thành Sen khẳng định: Ngoài việc các bác sĩ được hưởng các chính sách hỗ trợ của tỉnh theo quy định và đơn vị có lợi thế nằm ở địa bàn trung tâm thì vấn đề quan trọng nhất là phải xây dựng được một môi trường làm việc đủ sức hấp dẫn; trong đó, phải hết sức quan tâm đến việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để các bác sĩ có điều kiện phát huy hết năng lực chuyên môn của mình. Ngoài ra, trung tâm cũng hết sức quan tâm đến công tác đào tạo sau tuyển dụng thông qua việc hỗ trợ kinh phí để các bác sĩ có thể học tập chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn”.

Kiến tạo môi trường công bằng, minh bạch để các bác sĩ có cơ hội phát huy hết năng lực là yếu tố góp phần thu hút và "giữ chân" bác sĩ.

Cùng quan điểm, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thị Diện – Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh chia sẻ: "Phần lớn các bác sĩ tham gia ứng tuyển đều là những người có thời gian thực hành, học việc tại bệnh viện. Trong thời gian đó, họ cảm nhận được môi trường làm việc tốt, các chế độ đãi ngộ ổn định và công bằng về các cơ hội phát triển bản thân nên khi bệnh viện tuyển dụng là họ đăng ký ngay. Bên cạnh đó, đơn vị cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các bác sĩ nâng cao trình độ thông qua đào tạo ngắn hạn, dài hạn, từ đó, tạo động lực để các bác sĩ ở lại cống hiến lâu dài. Bệnh viện cũng liên tục cử các bác sĩ, kỹ thuật viên đi đào tạo chuyên sâu trên các lĩnh vực (phục hồi chức năng ngoại khoa, phục hồi chức năng nhi khoa, âm ngữ trị liệu…) tại các cơ sở y tế hàng đầu như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 1 và các trường đại học Y Hà Nội, Y dược Huế, Y dược Đà Nẵng, Y dược Thái Nguyên…”.

Được biết, trung bình mỗi năm, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh trích nguồn kinh phí khoảng hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí cho các y bác sĩ đi học tập, đào tạo chuyên sâu. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, bệnh viện đã cử trên 40 lượt y bác sĩ đi đào tạo chuyên sâu với thời gian từ 3 tháng đến 2 năm. Toàn bộ học phí, tiền nhà ở, tàu xe đều được bệnh viện tài trợ 100%.

Việc tăng cường kết nối, mời gọi các chuyên gia bệnh viện tuyến Trung ương về hỗ trợ chuyên môn theo hình thức "cầm tay chỉ việc" là giải pháp quan trọng để "giữ chân" đội ngũ bác sĩ sau khi tuyển dụng thành công.

Ông Nguyễn Minh Đức – Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết: "Cùng với các chính sách của tỉnh, các cơ sở y tế đã chủ động xây dựng các cơ chế riêng biệt để tuyển dụng, thu hút và giữ chân đội ngũ y bác sĩ. Việc tuyển dụng thành công 117 bác sĩ vừa qua cho thấy những nỗ lực và sự quan tâm đặc biệt của các cơ sở y tế đối với chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đội ngũ này sẽ góp phần gia tăng số bác sĩ/vạn dân, qua đó, từng bước thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Về phía ngành, thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ sở chú trọng công tác kết nối với hệ thống y tế tuyến Trung ương, mời gọi các chuyên gia về "cầm tay chỉ việc", chuyển giao các kỹ thuật mới; quan tâm công tác đào tạo ngắn hạn, đào tạo chuyên sâu để tạo cơ hội cho các y, bác sĩ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, yên tâm cống hiến".