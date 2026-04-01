[Infographic] Bệnh tay chân miệng - nhận biết nhanh, phòng ngừa đúng

2 nhân viên y tế hiến máu kịp thời cứu sản phụ bị băng huyết 25/03/2026 15:49 Trong tình huống cấp cứu sản phụ bị băng huyết sau sinh, hai điều dưỡng thuộc Trung tâm Y tế Hương Khê (Hà Tĩnh) đã kịp thời hiến máu, cứu sống người bệnh.

Tầm soát sớm - "chìa khóa vàng" trong phòng, chống bệnh lao 24/03/2026 05:45 Việc người dân chủ động đến cơ sở y tế thăm khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ đang trở thành tín hiệu tích cực trong cuộc chiến phòng, chống bệnh lao trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hơn 1 năm, 117 bác sĩ về Hà Tĩnh làm việc: Sức hút đến từ đâu? 23/03/2026 05:08 Bằng các chính sách linh hoạt trong hỗ trợ nguồn kinh phí và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nên từ đầu năm 2025 đến nay, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã tuyển dụng được 117 bác sĩ.

Sống khỏe cùng BHT: Loạn thần do rượu bia - nhận diện sớm để phòng ngừa 22/03/2026 10:00 Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Cảnh giác với những diễn biến nguy hiểm của bệnh não mô cầu 22/03/2026 09:39 Trước tính chất nguy hiểm của bệnh não mô cầu, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, người dân cần duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang nơi đông người và chủ động đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí 21/03/2026 07:27 Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất lộ trình ưu tiên khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí.

Cận cảnh quy trình xạ trị ung thư tại cơ sở y tế đầu ngành ở Hà Tĩnh 20/03/2026 05:16 Với quy trình triển khai bài bản, được kiểm soát nghiêm ngặt qua từng khâu, hoạt động xạ trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang mở thêm cơ hội cho nhiều bệnh nhân ung thư ngay tại địa phương.

Nữ điều dưỡng hiến máu cứu bệnh nhân 18/03/2026 09:21 Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Diệu Thúy (Trung tâm Y tế Can Lộc - Hà Tĩnh) vừa kịp thời hiến tặng một đơn vị máu phục vụ cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Đề xuất hỗ trợ hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi 16/03/2026 15:06 Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi nhằm khuyến sinh.

Sống khỏe cùng BHT: Phát hiện sớm và điều trị hiệu quả xẹp đốt sống 15/03/2026 10:00 Xẹp đốt sống là bệnh lý thường gặp ở người lớn tuổi, bệnh có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Nội dung này sẽ được Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh (Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Chuyến bay mang những chiếc thùng đặc biệt cứu 7 người ở lằn ranh sinh tử 13/03/2026 17:05 Trên chuyến bay từ TP HCM ra Hà Nội, trong khoang hành khách có những chiếc thùng đặc biệt, đựng trái tim và tạng hiến của một người đã mất chuẩn bị ghép cho nhiều bệnh nhân khác.

Dịch vụ xác định giới tính thai nhi trên mạng: Hệ lụy khó lường! 12/03/2026 14:00 Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, nhiều người dân Hà Tĩnh dễ dàng bắt gặp hàng loạt quảng cáo với nội dung như “xét nghiệm giới tính thai nhi sớm”, “bí quyết sinh con trai theo ý muốn”...

Bác sĩ tuyến Trung ương "cầm tay, chỉ việc" cho các cơ sở y tế Hà Tĩnh 12/03/2026 05:20 Việc các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội được biệt phái về công tác tại các cơ sở y tế Hà Tĩnh không chỉ hỗ trợ điều trị hiệu quả cho người bệnh mà còn chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm giúp đội ngũ y tế tuyến dưới nâng cao năng lực.

39 thuốc sinh học sắp hết độc quyền, mở cơ hội giảm chi phí trị ung thư 10/03/2026 04:32 39 thuốc sinh học doanh thu lớn dự kiến hết thời hạn bảo hộ độc quyền trong giai đoạn 2026-2032, mở ra cơ hội phát triển thuốc sinh học tương tự với chi phí thấp hơn, giúp bệnh nhân ung thư dễ tiếp cận hơn.

Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 09/03/2026 15:02 Không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ, Phòng khám Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định uy tín trong chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Mở rộng mạng lưới điều trị suy thận cho bệnh nhân ở Hà Tĩnh 09/03/2026 05:19 Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng mạng lưới điều trị suy thận mạn ngay tại cơ sở y tế để giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý 08/03/2026 10:00 Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Trang bị 7 máy chạy thận nhân tạo cho Trung tâm Y tế Tiên Điền 08/03/2026 05:05 Việc đưa hệ thống chạy thận nhân tạo vào hoạt động giúp người bệnh trên địa bàn huyện Nghi Xuân cũ (Hà Tĩnh) được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, giảm chi phí, thời gian đi lại và hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên.

Thêm 7 bác sỹ BV Đại học Y Hà Nội về hỗ trợ thăm khám, điều trị tại Hà Tĩnh 06/03/2026 05:35 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội vừa cử thêm 7 bác sỹ về trực tiếp thăm khám, điều trị bệnh, hỗ trợ chuyên môn tại các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh trong thời gian 2 tháng.

Hà Tĩnh xử phạt 56 cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm 05/03/2026 15:32 Trong đợt kiểm tra trước và sau tết Nguyên đán, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt 56 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm với số tiền 56 triệu đồng.

Bác sỹ Đại học Y Hà Nội khám chuyên sâu chẩn đoán hình ảnh tại Thạch Hà 05/03/2026 08:28 Chuyên gia từ tuyến Trung ương không chỉ trực tiếp khám cho người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) mà còn giúp đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm Y tế nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật mới trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.

Sẵn sàng triển khai kỹ thuật IVF ngay tại Hà Tĩnh 03/03/2026 14:24 Việc làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới về sản phụ khoa là tiền đề vững chắc để BVĐK tỉnh Hà Tĩnh hướng tới việc làm chủ hoàn toàn kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Sống khỏe cùng BHT: "Giải cứu" hệ tiêu hóa sau kỳ nghỉ Tết 01/03/2026 10:00 Bác sĩ Chuyên khoa I - Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn về nội dung "Giải cứu" hệ tiêu hóa sau kỳ nghỉ Tết trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao 100 suất quà cho Trung tâm Y tế Đức Thọ 28/02/2026 14:55 Những món quà góp phần động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp tục nỗ lực, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Các cơ sở y tế Hà Tĩnh thu hút, giữ chân bác sĩ như thế nào? 28/02/2026 05:20 Xác định con người đóng vai trò quyết định để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thời gian qua, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thu hút, giữ chân bác sĩ.

BVĐK Cửa Đông đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba 27/02/2026 19:03 25 năm xây dựng, trưởng thành, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông (Nghệ An) đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dân trong chăm sóc sức khỏe.

Bảo hiểm y tế sắp chi trả 30 thuốc ung thư đắt tiền 27/02/2026 09:31 Bộ Y tế vừa đề xuất đưa 84 loại thuốc mới, bao gồm 30 thuốc điều trị ung thư đắt tiền, vào danh mục bảo hiểm y tế thanh toán nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Số hóa ngành y để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn 27/02/2026 06:33 Ngành Y tế Hà Tĩnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiết kiệm thời gian, nhân lực và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động y tế 27/02/2026 05:14 Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Nguyễn Minh Đức mong muốn mỗi cán bộ y tế, dù ở vị trí nào cũng hãy luôn giữ trọn lời thề Hippocrates và lời dạy của Bác Hồ. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc và giá trị của bản thân.