Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh phối hợp TTH Group triển khai chương trình "Tài trợ học phí – Bảo trợ việc làm"

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo đầu ra bền vững cho sinh viên, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chính thức phối hợp cùng Công ty Cổ phần TTH Group triển khai chương trình hợp tác chiến lược: “Tài trợ học phí – Bảo trợ việc làm” dành cho kỳ tuyển sinh năm 2026.

1. Mục tiêu chương trình

- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện tiếp cận môi trường thực hành chuyên nghiệp.

- Gắn kết đào tạo với tuyển dụng, đảm bảo sinh viên có việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp.

- Tăng cường hợp tác bền vững giữa nhà trường và TTH Group trong công tác tuyển sinh và phát triển nhân lực.

2. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia chương trình

- Hỗ trợ 100% học phí đào tạo trong toàn bộ khóa học (căn cứ thông báo nhà trường).

- Hỗ trợ chi phí sinh hoạt và các khoản chi phí khác hàng tháng với mức 2.000.000 đồng/tháng/người (trong 10 tháng học/năm).

- Hỗ trợ thực tập, thực hành chuyên môn và cấp giấy phép hành nghề.

- Hỗ trợ đào tạo liên thông đại học, sau đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đào tạo liên tục để duy trì giấy phép hành nghề.

- Tăng lương định kỳ theo quy định của công ty.

- Cam kết bố trí việc làm sau tốt nghiệp tại các bệnh viện thuộc hệ thống TTH Group tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế và các chi nhánh/dự án khác (địa điểm do TTH Group sắp xếp).

3. Đối tượng và điều kiện tham gia

3.1. Đối tượng tham gia:

- Sinh viên chuyên ngành điều dưỡng: 80 chỉ tiêu.

- Sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học, nữ hộ sinh: 5 chỉ tiêu

Đối với sinh viên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học yêu cầu đã tốt nghiệp THPT với tổ hợp môn xét tuyển thuộc khối B (B00, B01...).

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có kết quả học tập tốt.

3.2. Điều kiện tham gia

- Sinh viên cần tham gia học tập đầy đủ, hoàn thành chương trình đào tạo của nhà trường và tốt nghiệp đúng thời hạn.

- Trong thời gian học, sinh viên phải tham gia thực tập lâm sàng tại một trong các bệnh viện thuộc hệ thống TTH Group.

- Yêu cầu có cam kết đồng hành và bảo lãnh từ gia đình về việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và cam kết đã ký kết với TTH Group trong suốt thời gian học và làm việc sau đào tạo.

- Cam kết làm việc lâu dài tại TTH Group trong thời gian 15 năm kể từ khi hoàn thành chương trình đào tạo (không bao gồm thời gian học tập, đào tạo).