Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai xét tuyển các ngành trình độ cao đẳng gồm: Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn: Toán – Hóa – Sinh (B00), Toán – Lý – Hóa (A00), Toán – Văn – Anh (D01), Văn – Sử – Địa (C00).

Thông tin tuyển sinh năm học 2026 - 2027 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Ở trình độ trung cấp, nhà trường tuyển sinh các ngành: Chăm sóc sắc đẹp, Dược, Điều dưỡng. Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn như: Điều dưỡng, chăm sóc da, make-up, nail, xoa bóp bấm huyệt – phục hồi chức năng.

Hình thức đăng ký xét tuyển được thực hiện linh hoạt bằng nhiều phương thức: đăng ký trực tuyến qua website “cdytehatinh.edu.vn”, mạng xã hội Facebook, Zalo… hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn tuyển sinh – Marketing của nhà trường.

Theo kế hoạch, học phí năm học 2026–2027 đối với hệ cao đẳng là 697.200 đồng/tháng; riêng ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học là 2.324.000 đồng/tháng. Hệ trung cấp được miễn 100% học phí theo quy định.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm cao; đồng thời được hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt nếu cam kết làm việc tại Bệnh viện TTH Hà Tĩnh.