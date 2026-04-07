Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Giáo dục

Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh năm 2026

Anh Thùy (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.

Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai xét tuyển các ngành trình độ cao đẳng gồm: Điều dưỡng, Y sĩ đa khoa, Hộ sinh, Dược, Kỹ thuật Hình ảnh Y học và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học.

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo các tổ hợp môn: Toán – Hóa – Sinh (B00), Toán – Lý – Hóa (A00), Toán – Văn – Anh (D01), Văn – Sử – Địa (C00).

Thông tin tuyển sinh năm học 2026 - 2027 của Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Ở trình độ trung cấp, nhà trường tuyển sinh các ngành: Chăm sóc sắc đẹp, Dược, Điều dưỡng. Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn như: Điều dưỡng, chăm sóc da, make-up, nail, xoa bóp bấm huyệt – phục hồi chức năng.

Hình thức đăng ký xét tuyển được thực hiện linh hoạt bằng nhiều phương thức: đăng ký trực tuyến qua website “cdytehatinh.edu.vn”, mạng xã hội Facebook, Zalo… hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn tuyển sinh – Marketing của nhà trường.

Theo kế hoạch, học phí năm học 2026–2027 đối với hệ cao đẳng là 697.200 đồng/tháng; riêng ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học là 2.324.000 đồng/tháng. Hệ trung cấp được miễn 100% học phí theo quy định.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội việc làm cao; đồng thời được hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt nếu cam kết làm việc tại Bệnh viện TTH Hà Tĩnh.

Chi tiết liên hệ: Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 77A, đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Website: https://cdytehatinh.edu.vn/

Số hotline: 0911576667

Tin liên quan

Tags:

#Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh #Trường Cao Đẳng Y tế Hà Tĩnh tuyển sinh #Tuyển sinh năm 2026

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

