Dự kiến xây dựng bệnh viện quy mô 250 giường bệnh tại phường Hoành Sơn

(Baohatinh.vn) - Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả mời quan tâm dự án Bệnh viện Đa khoa Nam Kỳ Anh tại phường Hoành Sơn.
Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng y tế, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của Nhân dân trên địa bàn phường Hoành Sơn và khu vực lân cận.
Theo nội dung được phê duyệt, dự án có quy mô 250 giường bệnh, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh đa khoa và các dịch vụ y tế liên quan.
Kết quả mời quan tâm cho thấy có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu hồ sơ. Việc lựa chọn được nhà đầu tư đủ điều kiện là cơ sở quan trọng để triển khai các bước tiếp theo của dự án.
Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh giao các phòng, ban chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu; đồng thời tổ chức công khai kết quả trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, nâng cao đời sống Nhân dân.
