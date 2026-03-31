Không chủ quan trước diễn biến của bệnh tay chân miệng

Thời gian gần đây, tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc tay chân miệng đến thăm khám và điều trị. Điểm đáng lưu ý là nhiều ca bệnh chỉ được đưa đến bệnh viện khi đã xuất hiện dấu hiệu nặng, gây khó khăn cho công tác điều trị, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hương – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám cho một ca bệnh tay chân miệng.

Đưa con vào điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị Trần Thị Hiền (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Ban đầu cháu chỉ sốt nhẹ, quấy khóc, gia đình nghĩ là bệnh thông thường nên tự mua thuốc về cho uống. Tuy nhiên, sau đó cháu sốt cao, xuất hiện các nốt ban và loét miệng nên tôi mới đưa đi khám. Lúc này bác sĩ chẩn đoán cháu mắc bệnh tay chân miệng”.

Theo các bác sĩ, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh hoặc các bề mặt, đồ vật bị nhiễm virus. Bệnh có thể xuất hiện quanh năm, nhưng thường gia tăng mạnh vào các thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11.

Trẻ xuất hiện các nốt ban đỏ, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân là dấu hiệu điển hình của bệnh tay chân miệng. Ảnh: internet.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Hương – Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thời gian gần đây, khoa tiếp nhận một số ca mắc bệnh tay chân miệng, đa phần đều nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng. Các dấu hiệu thường gặp ở trẻ gồm sốt, đau họng, biếng ăn, bỏ bú, chảy nước bọt nhiều; xuất hiện các nốt ban đỏ, mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, mông, đầu gối và các vết loét trong miệng gây đau rát. Khi có các biểu hiện này, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời”.

Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, nếu không được phát hiện và xử lý sớm, bệnh tay chân miệng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, thậm chí dẫn đến tử vong.

Người dân cần chủ động đưa trẻ đi thăm khám khi xuất hiện các triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 25 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 4 ca tử vong, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Riêng khu vực phía Nam chiếm hơn 70% số ca mắc. Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân là trẻ nhỏ, trong đó nhóm từ 1–5 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất. Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay ghi nhận 15 ca mắc bệnh tay chân miệng, các ca bệnh xuất hiện rải rác, chưa hình thành ổ dịch. Tuy nhiên, nguy cơ gia tăng trong thời gian tới là hoàn toàn có thể xảy ra nếu không có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Ông Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo: “Dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang được kiểm soát, nhưng người dân tuyệt đối không được chủ quan. Cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi chăm sóc trẻ và sau khi đi vệ sinh.

Dịch tay chân miệng đang diễn biến phức tạp, người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng tránh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Bên cạnh đó, các gia đình cần chú ý vệ sinh nhà cửa, đồ chơi, dụng cụ sinh hoạt của trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay hay ngậm đồ chơi; không dùng chung vật dụng cá nhân khi chưa được khử trùng. Tại các nhà trẻ, trường học, cần thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc như bàn ghế, tay nắm cửa, đồ chơi, sàn nhà… để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đối với trẻ mắc bệnh, cần được cách ly ít nhất 10 ngày kể từ khi khởi phát bệnh; không đưa trẻ đến trường hoặc nơi đông người để tránh lây nhiễm. Đồng thời, khi phát hiện ca bệnh, cần tiến hành khử khuẩn môi trường sống, lớp học và các vật dụng liên quan".

Chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời chính là “chìa khóa” để hạn chế tối đa những biến chứng nguy hiểm do bệnh tay chân miệng gây ra, góp phần bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ và cộng đồng.