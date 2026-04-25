“Ngày công 0 đồng” trên những công trình nhà ở nhân ái

Với mức hỗ trợ kinh phí trung bình khoảng 70 triệu đồng/hộ, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhiều gia đình người có công, hộ nghèo còn gặp khó khăn trong xây dựng nhà ở. Từ thực tế đó, chính quyền các địa phương, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư đã duy trì hiệu quả mô hình “ngày công 0 đồng” hỗ trợ các gia đình.

Tại xã Cẩm Lạc, kết cấu ngôi nhà của chị Trương Thị Sen (thôn Yên Lạc) đang dần hiện lên trong niềm phấn khởi của gia đình và bà con lối xóm. Là mẹ đơn thân, cuộc sống vốn đã chật vật, lại thêm bệnh tật đeo bám, nhiều năm qua, ba mẹ con chị Sen phải sống nhờ nhà mẹ đẻ trong điều kiện chật chội, thiếu thốn. Từ chương trình hỗ trợ nhà ở của tỉnh, cùng sự đồng hành của tổ chức Latter-day Saint Charities và chính quyền địa phương, giấc mơ về mái nhà riêng của chị Sen đang dần trở thành hiện thực. Công trình vừa khởi công cuối tháng 4 này, dự kiến sẽ hoàn thành sau hơn 1 tháng xây dựng với tổng diện tích khoảng 40m2.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, Hội Cựu chiến binh xã đã huy động 25 hội viên trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng. Những ngày qua, dù trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, những cựu chiến binh vẫn miệt mài trộn bê tông, vận chuyển vật liệu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công. Không khí lao động diễn ra khẩn trương và ấm áp tình người.

Ông Nguyễn Xuân Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nên được hội viên hưởng ứng rất nhiệt tình. Dù nhiều đồng chí tuổi đã cao, nhưng vẫn rất trách nhiệm, tích cực đóng góp ngày công để hỗ trợ hộ gia đình. Không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giảm chi phí cho các hộ khó khăn, chúng tôi còn mong muốn lan tỏa tinh thần nghĩa tình đồng đội trong thời bình; phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng”.

Chị Trương Thị Sen xúc động chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một căn nhà riêng. Nhờ sự quan tâm của các cấp, các tổ chức, sự giúp đỡ của bà con, đến nay, ước mơ của mẹ con tôi đang dần thành hiện thực. Đây là động lực rất lớn để chúng tôi cố gắng vươn lên trong cuộc sống”.

Không chỉ Cẩm Lạc, phong trào hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đang được triển khai rộng khắp ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Hồng Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự xã vừa phối hợp với các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương huy động lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình ông Trần Văn Thân (thôn Quan Nam) xây dựng nhà ở. Gia đình ông Thân thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn.

Từ nguồn hỗ trợ 70 triệu đồng của Quỹ “Vì người nghèo”, cùng với sự chung tay của lực lượng dân quân, hội viên cựu chiến binh và các đoàn thể, công trình được triển khai thuận lợi, tiến độ được đẩy nhanh rõ rệt. Đến nay, công trình đang dần hoàn thiện, dự kiến gia đình sẽ về ở trong ngôi nhà mới ngay trong dịp lễ 30/4 này.

Trung tá Đậu Minh Hưng - Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự xã Hồng Lộc cho biết: “Chúng tôi chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để hỗ trợ xây dựng công trình. Từ đó, phân công lực lượng hỗ trợ theo từng giai đoạn, từ tháo dỡ, san lấp đến xây dựng, đảm bảo tiến độ và an toàn. Việc huy động ngày công không chỉ giúp các hộ giảm chi phí mà còn tạo được sự đồng thuận, gắn kết trong Nhân dân”.

Ở xã Kim Hoa, giữa tháng 4 vừa qua, Hội Nông dân xã cũng mới huy động hơn 60 cán bộ, hội viên tham gia tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng cho gia đình bà Lê Thị Thanh (thôn 4) để chuẩn bị xây dựng nhà mới. Chỉ trong buổi sáng, hàng chục hội viên đã hoàn thành việc tháo dỡ nhà cũ, dọn dẹp mặt bằng. Hoạt động giúp gia đình kịp tiến hành khởi công đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí. Được tiếp sức, gia đình bà Thanh đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 5/2026.

Ông Đậu Thế Chiến - Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Hoa khẳng định: “Việc huy động hội viên tham gia hỗ trợ ngày công không chỉ giúp giảm chi phí xây dựng cho các hộ khó khăn mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của tổ chức hội, chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa, hỗ trợ thiết thực cho các hoàn cảnh khó khăn, người có công trên địa bàn, góp phần giúp họ an cư và vươn lên trong cuộc sống”.

Hàng nghìn ngôi nhà của hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã và đang được dựng nên từ sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có các tổ chức hội, đoàn thể và cộng đồng dân cư. Những “ngày công 0 đồng” không chỉ góp phần hoàn thiện từng công trình, mà còn trở thành một cách làm sáng tạo, thiết thực trong công tác an sinh ở cơ sở. Cách làm ấy đang tiếp tục được duy trì, lan tỏa, nhân rộng, góp phần đưa các chính sách hỗ trợ đi vào thực chất, bền vững, lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng dân cư.