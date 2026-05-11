Phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 30% cho nhân viên y tế học đường

30% không làm thay đổi cuộc sống ngay lập tức. Nhưng nó đủ để trả lời chúng ta đã đang dần hiểu vai trò của những người âm thầm giữ an toàn sức khỏe cho học sinh mỗi ngày.

Khi phòng y tế trường học không còn là "góc phụ"

Trong hệ thống giáo dục, nhân viên y tế học đường từ lâu vẫn đứng ở một vị trí khá đặc biệt - nếu không muốn nói là "lưng chừng" trong cách nhìn nhận. Họ không đứng lớp như giáo viên, không trực tiếp truyền đạt tri thức, cũng không hoàn toàn thuộc khối hành chính thuần túy. Nhưng nếu thiếu họ, những tình huống phát sinh liên quan đến sức khỏe học sinh sẽ ngay lập tức trở nên lúng túng, thậm chí bị động.

Một ngày làm việc của họ hiếm khi có ranh giới rõ ràng. Đó có thể là việc xử lý một vết thương nhỏ sau giờ ra chơi, theo dõi một học sinh có bệnh nền cần chăm sóc định kỳ, phối hợp cùng nhà trường trong các đợt phòng chống dịch bệnh.

Ở nhiều ngôi trường, phòng y tế thường nằm ở một góc khá khiêm tốn - một không gian nhỏ với vài chiếc giường đơn, một tủ thuốc cơ bản và một nhân viên lặng lẽ làm việc giữa nhịp sinh hoạt đông đúc của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh. Không ồn ào, không nổi bật, nên lâu nay nó dễ bị xem như một "góc phụ" của nhà trường. Nhưng nếu nhìn từ đúng bản chất chuyên môn, đây không phải một góc phụ. Đây là điểm chạm đầu tiên của hệ thống giáo dục với sức khỏe học sinh - nơi mọi tình huống y tế ban đầu đều đi qua trước khi được xử lý tiếp theo.

Trong ngôn ngữ của y tế công cộng, đây chính là "tuyến phòng thủ đầu tiên" - tuyến không ồn ào nhưng mang ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn rủi ro leo thang. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ: dù mang vai trò như một lớp bảo vệ đầu tiên, tuyến này trong nhiều năm lại vận hành trong điều kiện chưa tương xứng - cả về nhân lực, cơ sở vật chất lẫn mức độ ghi nhận trong hệ thống chính sách.

Phụ cấp tối thiểu 30%: không chỉ là tiền, mà là một cách gọi tên lại nghề nghiệp

Phụ cấp 30% nhìn bề ngoài là một điều chỉnh về thu nhập, một con số trong hệ thống chính sách tiền lương vốn quen thuộc với những tỷ lệ phần trăm. Nhưng nếu đặt con số đó vào đúng bối cảnh của y tế học đường, nó không chỉ là câu chuyện về tiền, mà là cách hệ thống bắt đầu "gọi đúng tên" một nghề nghiệp vốn lâu nay đứng ở ranh giới mờ giữa cần thiết và chưa được định danh đầy đủ. Bởi khi một nghề được đưa vào diện hưởng phụ cấp ưu đãi, điều quan trọng không nằm ở mức tăng bao nhiêu, mà nằm ở việc nó được chính thức thừa nhận là có áp lực, có rủi ro nghề nghiệp và có đóng góp xã hội rõ ràng trong vận hành của hệ thống giáo dục.

Trong cấu trúc chính sách mới, việc phân tầng mức phụ cấp - giáo viên tối thiểu 70%, nhân viên tối thiểu 30%, và có thể cao hơn ở các khu vực đặc thù - thực chất không chỉ là sự phân chia về thu nhập. Sâu hơn, đó là cách hệ thống xác định lại mức độ ưu tiên và vai trò của từng nhóm trong một "cơ thể" giáo dục đang vận hành hàng ngày. Và trong bức tranh đó, việc nhân viên y tế học đường chính thức được đặt vào nhóm "nhân viên hưởng ưu đãi" mang một ý nghĩa vượt ra ngoài con số 30%. Đó là một bước thừa nhận rằng công việc họ đang làm không còn là phần việc phụ trợ, mà là một cấu phần cần thiết của an toàn học đường. Tất nhiên, đây chưa phải đích đến cuối cùng. Nhưng nó là một điểm chuyển quan trọng: từ chỗ "làm trong im lặng" sang "được nhìn thấy trong chính sách". Và đôi khi, sự thay đổi bền vững bắt đầu đúng từ khoảnh khắc một nghề được gọi đúng tên của nó.

Nếu đi sâu vào thực tế các trường học, đặc biệt ở tuyến cơ sở, sẽ thấy một bức tranh không đồng đều và khá lặng lẽ. Có nơi chỉ một nhân viên y tế phải phụ trách sức khỏe cho hàng trăm, thậm chí hàng nghìn học sinh. Có nơi vị trí này bị ghép kiêm nhiều nhiệm vụ hành chính khác, khiến thời gian dành cho chuyên môn bị chia nhỏ. Có nơi lại hoạt động theo hình thức hợp đồng ngắn hạn, thiếu tính ổn định cần thiết của một nghề đòi hỏi sự gắn bó lâu dài. Và cũng không hiếm nơi, công tác y tế học đường gần như chưa có nhân sự chuyên trách đúng nghĩa. Nhìn vào những mảnh ghép đó, dễ thấy một nghịch lý đang tồn tại khá rõ: nhu cầu chăm sóc sức khỏe học đường ngày càng tăng - từ thể chất đến tâm lý - nhưng năng lực đáp ứng của hệ thống lại chưa theo kịp.

Trong bối cảnh ấy, phụ cấp 30% là một tín hiệu tích cực, giúp cải thiện thu nhập và phần nào ghi nhận đóng góp của đội ngũ này. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chính sách tiền lương mà chưa đồng thời giải quyết bài toán nhân sự, cơ chế tuyển dụng và tính ổn định nghề nghiệp, thì áp lực thực tế vẫn sẽ tiếp tục dồn lên vai những người đang làm việc mỗi ngày trong phòng y tế nhỏ bé ấy. Và khi đó, điều cần được nhìn thấy không chỉ là mức đãi ngộ, mà là sự bền vững của cả một hệ thống đang dựa rất nhiều vào sự kiên trì của những con người thầm lặng.

Vì vậy, nếu nhìn đúng bản chất, mức phụ cấp 30% không nên chỉ được hiểu như một khoản điều chỉnh thu nhập. Nó nên được xem như một khoản đầu tư sớm của hệ thống - đầu tư vào phòng ngừa, để tránh những chi phí lớn hơn cả về y tế lẫn xã hội trong tương lai.

30% phụ cấp cho nhân viên y tế trường học, nếu tách riêng, là một điều chỉnh hợp lý trong kỹ thuật chính sách tiền lương - một bước tiến cần thiết để ghi nhận đúng hơn công sức của một nhóm nghề vốn lâu nay làm việc trong im lặng.

Và có lẽ, 30% chỉ là điểm khởi đầu. Điểm khởi đầu cho một câu hỏi rộng hơn, khó hơn, nhưng cần thiết hơn rất nhiều: chúng ta muốn xây dựng một môi trường học đường an toàn đến mức nào và sẵn sàng đầu tư, cả về chính sách lẫn sự thừa nhận xã hội, bao nhiêu để điều đó không chỉ nằm trên văn bản, mà thực sự hiện hữu trong từng ngôi trường mỗi ngày.