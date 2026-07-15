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Hà Tĩnh tăng tốc khám sức khỏe toàn dân, chủ động phòng chống dịch bệnh

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Trong những tháng đầu năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh đã khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 609.000 người dân, đạt 45,63% kế hoạch năm; công tác phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được triển khai hiệu quả.

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Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 15/7, Sở Y tế tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

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Phó Giám đốc Sở Y tế Bùi Quốc Hùng khai mạc hội nghị.

Trong những tháng đầu năm, ngành y tế Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu các phương án tiếp tục ứng phó hiệu quả với các loại dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi có thể xảy ra. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 163 ca sốt xuất huyết, trong đó có 2 ổ dịch với 103 ca mắc; 97 ca bị dịch bệnh tay chân miệng; 12 ca sởi; 1 ca não mô cầu; 4 ca ho gà; 338 ca quai bị; 127 ca thủy đậu; 407 ca tiêu chảy; 5 ca sốt rét ngoại lai; 4.173 ca bị cúm.

Các cơ sở y tế thực hiện tốt quản lý, điều trị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình. Triển khai thực hiện hoạt động tiêm chủng mở rộng đầy đủ, an toàn, hiệu quả, thực hiện giám sát chặt chẽ phản ứng sau tiêm chủng. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc-xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng 6 tháng đầu năm ước đạt trên 46,5%.

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Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh Nguyễn Thị Kim Oanh tham luận về việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

Hoạt động khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao thông qua việc triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện tuyến Trung ương. Năm 2026, nhiều bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tiếp tục được cử về công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh để trực tiếp khám chữa bệnh, hỗ trợ chuyên môn và đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở. Công suất sử dụng giường bệnh được giao 6 tháng đầu năm là 117%.

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Trưởng phòng Tổ chức hành chính (Sở Y tế) Hoàng Song Hào trao đổi một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành.

Đặc biệt, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ngành y tế Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. 44/69 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 609.000 người dân được khám sức khỏe, đạt 45,63% kế hoạch.

Công tác dân số, trẻ em, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số ngành y tế tiếp tục được tăng cường.

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Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong những tháng cuối năm 2026.

Trong những tháng cuối năm, ngành y tế Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh, nhất là chủ động giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ, kịp thời khống chế không để dịch lớn xảy ra.

Từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tại các cơ sở y tế để giúp người bệnh thụ hưởng các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, phấn đấu 100% người dân đều được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

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#Hà Tĩnh triển khai khám sức khỏe định kỳ #phòng chống dịch bệnh #khám sức khỏe

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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