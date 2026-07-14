Đồng loạt khởi công hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam từ ngày 15/7

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu 10 địa phương chưa triển khai khẩn trương tổ chức lễ khởi công đồng loạt chương trình vào ngày 15/7. Trước đó, Hà Tĩnh là một trong 24 địa phương đã chủ động triển khai, được biểu dương vì thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 6660/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng và 24 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Tĩnh, đã chủ động triển khai chương trình, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 1.422 căn nhà; đến nay 410 căn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
Tại Hà Tĩnh, chương trình được triển khai sớm tại 31 xã, phường với 45 căn nhà thuộc diện hỗ trợ (21 căn xây mới, 24 căn sửa chữa). Trong đó, nhiều địa phương có số lượng hỗ trợ từ 2-5 căn như Cẩm Hưng, Hương Đô, Cẩm Trung, Mai Phụ, Hương Khê... Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 43 căn; có 21 căn hoàn thành, bàn giao cho các gia đình. Lực lượng vũ trang đã huy động 882 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ hơn 1.090 ngày công.
Đối với 10 địa phương chưa triển khai khởi công, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào ngày 15/7/2026, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành chương trình.
Phó Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, đôn đốc các địa phương hoàn trả kinh phí vào Quỹ "Vì người nghèo" trước ngày 24/7/2026; giao Bộ Quốc phòng rà soát nhu cầu từng địa phương, xây dựng phương án phân bổ nguồn hỗ trợ, phối hợp Bộ Tài chính đề xuất bổ sung phần kinh phí còn thiếu từ ngân sách trung ương.
Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về quá trình triển khai chương trình, kịp thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách.
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