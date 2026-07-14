Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đồng loạt khởi công hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam từ ngày 15/7

Thăng Long (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu 10 địa phương chưa triển khai khẩn trương tổ chức lễ khởi công đồng loạt chương trình vào ngày 15/7. Trước đó, Hà Tĩnh là một trong 24 địa phương đã chủ động triển khai, được biểu dương vì thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ.

bqbht-br-3jpg.png
Hà Tĩnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học trên địa bàn trước ngày 25/7/2026.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Văn bản số 6660/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Phó Thủ tướng biểu dương Bộ Quốc phòng và 24 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Tĩnh, đã chủ động triển khai chương trình, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 1.422 căn nhà; đến nay 410 căn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Tại Hà Tĩnh, chương trình được triển khai sớm tại 31 xã, phường với 45 căn nhà thuộc diện hỗ trợ (21 căn xây mới, 24 căn sửa chữa). Trong đó, nhiều địa phương có số lượng hỗ trợ từ 2-5 căn như Cẩm Hưng, Hương Đô, Cẩm Trung, Mai Phụ, Hương Khê... Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 43 căn; có 21 căn hoàn thành, bàn giao cho các gia đình. Lực lượng vũ trang đã huy động 882 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ hơn 1.090 ngày công.

Đối với 10 địa phương chưa triển khai khởi công, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết, tổ chức lễ khởi công đồng loạt vào ngày 15/7/2026, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Các địa phương được yêu cầu rà soát kỹ, bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích, không vượt quá hạn mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân để bổ sung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành chương trình.

Phó Thủ tướng giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, đôn đốc các địa phương hoàn trả kinh phí vào Quỹ "Vì người nghèo" trước ngày 24/7/2026; giao Bộ Quốc phòng rà soát nhu cầu từng địa phương, xây dựng phương án phân bổ nguồn hỗ trợ, phối hợp Bộ Tài chính đề xuất bổ sung phần kinh phí còn thiếu từ ngân sách trung ương.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền về quá trình triển khai chương trình, kịp thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách.

Tin liên quan

Tags:

#xóa nhà tạm #lễ khởi công đồng loạt #nhà tạm cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh

Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh

Những cử nhân làm cán bộ thôn đang trở thành làn gió mới ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, góp phần đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ và xây dựng khu dân cư trong giai đoạn mới.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Trong không khí thành kính, trang nghiêm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trang trọng lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh

Trang trọng lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo cán bộ, Nhân dân đã dự lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.
Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại Bãi Dừa

Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại Bãi Dừa

Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!