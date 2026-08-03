Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ về các dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 3/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 2 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; đồng thời, thảo luận dự thảo nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Cần Thơ chủ trì phiên thảo luận. Tham dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ) cùng ĐBQH các tỉnh: Hà Tĩnh, Lai Châu và TP Cần Thơ.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ chiều 3/8.

Hoàn thiện các quy định về hải quan theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả

Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan, các ĐBQH tán thành sự cần thiết ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quá trình xây dựng hải quan số, hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tổ.

Các đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng xác thực định danh điện tử chỉ được thực hiện một lần đối với mỗi tài khoản của tổ chức, cá nhân khi đăng ký hoặc tham gia nền tảng thương mại điện tử; bổ sung trách nhiệm xác thực định danh điện tử của người bán hàng đối với cơ quan hải quan.

Đồng thời, cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan hải quan trong kiểm tra, rà soát, đối chiếu, xác minh lại thông tin, dữ liệu nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan của các kết quả được tạo ra từ việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý hải quan.

Đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận.

Tham gia thảo luận, đại biểu Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động quản lý hải quan. Theo đó, bổ sung đầy đủ các trường hợp được xác định là người khai hải quan; quy định rõ điều kiện đối với các tổ chức thực hiện đánh giá lại tiêu chí kỹ thuật của hàng hóa để bảo đảm tính khách quan, minh bạch; nghiên cứu bổ sung cơ chế ưu tiên đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đại biểu cũng đề nghị xem xét tính thống nhất của quy định về đại lý làm thủ tục hải quan với Luật Đầu tư năm 2025 và bổ sung địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế vào danh mục địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan.

Rà soát, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh

Các ĐBQH cho rằng, dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư nhằm hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch và an toàn; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo động lực cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đóng góp ý kiến thảo luận.

Đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi các hành vi bị cấm và trách nhiệm của chủ thể tham gia chuỗi cung ứng khí N2O nhằm bảo đảm tính minh bạch, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, cần rà soát, đánh giá đầy đủ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định sự cần thiết áp dụng cơ chế cấm đầu tư kinh doanh đối với khí N2O; quy định cụ thể các trường hợp được loại trừ, làm rõ cơ sở pháp lý, phương thức kiểm tra, giám sát, tránh phát sinh cơ chế “điều kiện kinh doanh trá hình”; tiếp tục rà soát ngành, nghề có mức độ rủi ro thấp để thực hiện việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh thực chất, hiệu quả.

Tham gia thảo luận, đại biểu đoàn Hà Tĩnh thống nhất với chủ trương bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài các mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng việc rà soát, cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cần xem xét thận trọng đối với những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội và lợi ích công cộng. Bên cạnh đó, nghiên cứu, hoàn thiện các quy định chuyển tiếp liên quan đến hàng tồn kho, hợp đồng đang thực hiện, giấy phép đã được cấp và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm tính ổn định của môi trường đầu tư và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027

Tại buổi thảo luận, các ĐBQH tán thành việc ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tạo cơ sở pháp lý để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch đề ra.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) thảo luận tại tổ.

Đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, quy định cụ thể hơn tiêu chí xác định dự án, công trình thuộc phạm vi điều chỉnh để bảo đảm việc áp dụng đúng mục tiêu, tránh phát sinh vướng mắc hoặc bị lợi dụng trong quá trình thực hiện. Quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc xử lý khối lượng chất thải tại các vị trí đổ thải tạm thời; bổ sung các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, như cơ chế ký quỹ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát và chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị làm rõ cơ sở của việc quy định thời hạn, tiến độ thực hiện dự án được tính từ thời điểm bàn giao mặt bằng thi công và việc miễn thủ tục thông báo khởi công của nhà đầu tư đối với cơ quan có thẩm quyền. Cần đánh giá toàn diện tác động của các cơ chế đặc thù này nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.