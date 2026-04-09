Mỗi thửa đất sẽ có mã định danh duy nhất, tích hợp tọa độ quốc tế

Biển Xuân Thành – điểm đến không thể bỏ lỡ! 03/04/2026 05:30 Không chỉ sở hữu bãi biển tuyệt đẹp, Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) còn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hứa hẹn làm “say lòng” du khách trong mùa du lịch 2026.

227 người bị truy tố trong vụ "4 tiếp viên hàng không xách ma túy" 02/04/2026 15:09 Hoàng Sỹ Thắng bị cáo buộc cầm đầu đường dây tội phạm đặc biệt lớn, liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, cung cấp chất cấm cho ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây...

Nhặt được dây chuyền 5 chỉ vàng, hai nữ sinh lớp 10 đến công an tìm người trả lại 31/03/2026 11:18 Nhặt được dây chuyền vàng, hai nữ sinh Trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã trình báo công an rồi trả lại cho người đánh rơi.

Xe cẩu vướng dây điện phát nổ, tài xế tử vong 30/03/2026 12:38 Xe cẩu đang dời cây xanh tại phường Hàm Thắng (Bình Thuận cũ) đã vướng đường dây điện, phát nổ lớn, tài xế tử vong, sáng 30/3.

Check-in những bãi biển đẹp của Hà Tĩnh 29/03/2026 06:44 Với bờ biển dài 137 km, Hà Tĩnh hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh trong cùng hải sản tươi ngon. Cùng check-in những bãi biển đẹp của Hà Tĩnh mùa du lịch 2026.

Ngư dân Hà Tĩnh thả cá heo mắc lưới đánh cá về biển 28/03/2026 15:29 Sáng nay (28/3), khi đang đánh bắt hải sản gần bờ, ngư dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện 2 con cá heo mắc vào lưới và đã nhanh chóng thả trở lại biển.

Tự mở lối đi qua đường sắt có thể bị phạt tới 40 triệu đồng 28/03/2026 14:18 Việc tự mở lối đi qua đường sắt; khoan, đào, xẻ đường sắt trái phép; tháo dỡ, làm xê dịch trái phép ray, có thể bị phạt tới 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng với các tổ chức vi phạm.

Thanh xuân của bạn có màu gì? 26/03/2026 09:03 Hôm nay là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Để xem các bạn trẻ định nghĩa thế nào về 'Thanh xuân rực rỡ' nhé.

Ôtô tông loạt xe trên phố 26/03/2026 09:00 Đang di chuyển trên phố Trung Kính, phường Yên Hòa, xe Lexus bất ngờ tông vào loạt ôtô và xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến hai người bị thương, đêm 25/3.

20 phút nghẹt thở giải cứu bé trai 9 tuổi kẹt giữa hai khe tường 25/03/2026 14:46 Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường khi trèo mái nhà bắt mèo, được cảnh sát giải cứu sau hơn 20 phút, trưa 25/3.

2 thanh niên cầm búa phá mái tôn, cứu 7 người thoát khỏi đám cháy 25/03/2026 06:07 Phát hiện có người mắc kẹt trong căn nhà 5 tầng bốc cháy, 2 thanh niên kịp thời dùng búa phá tôn, cứu cả gia đình thoát nạn.

344 người sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia được trả về nước 24/03/2026 14:47 Lực lượng chức năng tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, phần lớn là lao động rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao", trong đó có 4 người bị truy nã.

Tiếp viên sống sót thần kỳ khi bị văng 100m khỏi máy bay Canada gặp nạn 24/03/2026 11:37 Tiếp viên này bị hất văng ra ngoài khi vẫn đang ngồi trên ghế được thắt dây an toàn khi chiếc máy bay Air Canada đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ.

Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu đang lao tới 24/03/2026 08:55 Hai nữ sinh ở Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu đang đến, khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý.

Điều tra vụ nam thanh niên tát liên tiếp vào đầu, mặt cô gái trong ngõ nhỏ 23/03/2026 14:31 Vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến chặn đầu xe rồi tát liên tiếp vào đầu, mặt một cô gái trong ngõ nhỏ ở Hà Nội. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Tông xe liên hoàn, một người tử vong 22/03/2026 17:10 Cú tông liên hoàn giữa ba ôtô chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Châu (Nghệ An) vào trưa 22/3 khiến một người tử vong, hai nạn nhân khác bị thương.

Ôtô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc Vũng Áng - Bùng 22/03/2026 12:32 Đang chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị vào tối 21/3, ít nhất 10 xe tải, xe container bị ném đá vỡ kính, buộc phải dừng chờ khắc phục.

18 viên nam châm kết thành chuỗi gây thủng ruột bé trai 21/03/2026 15:30 Bé trai 5 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công sau khi phát hiện nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột.

Cá voi dài gần 10 mét chết dạt vào bờ biển 20/03/2026 18:23 Tại khu vực bãi biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An), người dân địa phương vừa phát hiện một xác cá voi kích thước lớn trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng.

Hạnh phúc là gì? 20/03/2026 08:25 Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sáng thức dậy thấy bình yên, hay một nụ cười ấm áp của người thân. Hãy cùng khám phá những định nghĩa hạnh phúc giản dị mà bạn có thể đã bỏ quên.

Xe tải chở đất tông nát đuôi xe chở học sinh, nhiều em bị thương 18/03/2026 15:29 Sáng 18/3, tại xã Tân Thành (Thái Nguyên), một xe tải chở đất bất ngờ tông vào xe đưa đón học sinh đang dừng bên đường khiến nhiều em bị thương.

3 người tử vong dưới hầm tàu neo ở cảng Cà Ná 17/03/2026 12:39 Nhiều thuyền viên ngạt khí dưới hầm tàu hàng đang neo tại cảng Trung Nam Cà Ná, ba người tử vong, hai nạn nhân đang cấp cứu.

Trên đường đi công tác, nam bác sĩ ép tim cứu người gặp nạn 16/03/2026 16:30 Một nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông đã được bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường, giúp bệnh nhân phục hồi nhịp tim trước khi được chuyển tới bệnh viện.

Iran quyết không ngừng bắn, nêu lựa chọn duy nhất cho Mỹ - Israel 16/03/2026 09:26 Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với lực lượng Mỹ và Israel, đồng thời nêu điều kiện cho việc chấm dứt xung đột.

Công an làm việc với tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH 13/03/2026 17:14 Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc một nam tài xế ô tô Range Rover có hành vi dùng vật nhọn chọc thủng 2 lốp chiếc xe máy Honda SH đỗ ven đường.

Tổng tuyển cử đầu tiên - trang sử vàng viết bằng lòng yêu nước 13/03/2026 11:32 Có điểm bầu cử chỉ cách nơi bom nổ vài trăm mét nhưng người dân vẫn kiên quyết tham gia, bởi ai cũng mong muốn được thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.

Xác minh clip nam shipper bị nhân viên quán ốc dùng ghế đánh 13/03/2026 04:00 Ngày 12-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam shipper trong lúc chờ nhận đơn hàng tại quán ốc trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng (TP.HCM) thì bị nhân viên quán dùng ghế nhựa tấn công.

Vượt eo biển Hormuz: Tàu chở 63.000 tấn LNG về Việt Nam an toàn 12/03/2026 07:59 Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026. Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát.

Khởi tố tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn khiến 4 người thương vong 11/03/2026 16:39 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu nhỏ tử vong, 3 người khác bị thương.