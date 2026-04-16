Phá đường dây sản xuất thuốc đông y giả trộn Paracetamol

50 người giải cứu cá Ông bất thành, dân lập lễ an táng 10/04/2026 11:28 Phát hiện cá Ông dài khoảng 10m, nặng chừng 2 tấn dạt vào bờ, hàng chục người dân ở Đắk Lắk đã nỗ lực đưa trở lại biển nhưng không thành.

Thi vào lớp 10 Hà Tĩnh 2026: Những mốc thời gian không được phép quên 10/04/2026 08:18 Năm học 2026 - 2027, Hà Tĩnh nâng tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập lên 74%, thời gian nộp hờ sơ đăng ký dự thi từ 10/4 đến 20/4/2026.

Mỗi thửa đất sẽ có mã định danh duy nhất, tích hợp tọa độ quốc tế 09/04/2026 11:19 Theo quy định mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi thửa đất sẽ được gán một mã định danh duy nhất gồm 12 ký tự, được tạo từ tọa độ địa lý để quản lý thống nhất trên toàn quốc.

Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung nữ nhân viên đường sắt 08/04/2026 15:00 Bị ngăn cản khi cố tình vượt rào chắn đường sắt, người phụ nữ ở Đà Nẵng cùng con gái đã dùng mũ bảo hiểm hành hung hai nhân viên gác chắn.

Công an vào cuộc vụ cụ bà bị thanh niên hành hung trong quán ăn 08/04/2026 09:02 Clip ghi lại cảnh hành hung cụ bà bán bánh bèo ở phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) rạng sáng 7/4 lan truyền trên mạng xã hội, gây phẫn nộ; cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc.

Thiên Cầm 2026 - Điểm hẹn rực rỡ 07/04/2026 11:13 Từ ngày 25 - 26/4, tại Khu du lịch biển Thiên Cầm sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật, giải thể thao và màn bắn pháo hoa… hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách trong mùa du lịch biển Hà Tĩnh 2026.

Một phụ nữ hành hung 2 nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ 07/04/2026 08:35 Một phụ nữ cố vượt rào chắn đường sắt khi tàu đang tới, không chấp hành cảnh báo và lao vào hành hung 2 nhân viên gác chắn đang làm nhiệm vụ.

Nghịch ná bắn chim, bé trai 4 tuổi bị bi sắt găm vào sọ 06/04/2026 15:03 Tai nạn từ trò nghịch ná đã khiến viên bi sắt xuyên hốc mắt găm sâu vào hộp sọ bé trai 4 tuổi, các bác sĩ phải xuyên đêm phẫu thuật gắp dị vật.

Nhà ở xã hội tại Hà Tĩnh: Viết tiếp câu chuyện an cư 05/04/2026 17:02 Với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án nhà ở xã hội, cơ hội sở hữu mái ấm hiện đại, tiện nghi tại trung tâm Hà Tĩnh đang rộng mở hơn bao giờ hết cho các gia đình trẻ và người lao động

Bị đánh gục khi can ngăn cãi vã sau va chạm giao thông 05/04/2026 16:17 Thấy nam sinh bị người đàn ông "bắt nạt" sau va quẹt giao thông, nam thanh niên đến can ngăn thì bị ông ta đánh bất tỉnh.

'Thót tim' cảnh xe máy băng qua đường sắt, tài xế thoát chết trong gang tấc 05/04/2026 15:00 Tàu SE8 khi đang di chuyển đến đường ngang dân sinh có biển báo, đèn cảnh báo và barie tự động tại km13+700, bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy, do lái xe máy cố tình băng qua đường sắt.

Biển Xuân Thành – điểm đến không thể bỏ lỡ! 03/04/2026 05:30 Không chỉ sở hữu bãi biển tuyệt đẹp, Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) còn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hứa hẹn làm “say lòng” du khách trong mùa du lịch 2026.

227 người bị truy tố trong vụ "4 tiếp viên hàng không xách ma túy" 02/04/2026 15:09 Hoàng Sỹ Thắng bị cáo buộc cầm đầu đường dây tội phạm đặc biệt lớn, liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, cung cấp chất cấm cho ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây...

Nhặt được dây chuyền 5 chỉ vàng, hai nữ sinh lớp 10 đến công an tìm người trả lại 31/03/2026 11:18 Nhặt được dây chuyền vàng, hai nữ sinh Trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã trình báo công an rồi trả lại cho người đánh rơi.

Xe cẩu vướng dây điện phát nổ, tài xế tử vong 30/03/2026 12:38 Xe cẩu đang dời cây xanh tại phường Hàm Thắng (Bình Thuận cũ) đã vướng đường dây điện, phát nổ lớn, tài xế tử vong, sáng 30/3.

Check-in những bãi biển đẹp của Hà Tĩnh 29/03/2026 06:44 Với bờ biển dài 137 km, Hà Tĩnh hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh trong cùng hải sản tươi ngon. Cùng check-in những bãi biển đẹp của Hà Tĩnh mùa du lịch 2026.

Ngư dân Hà Tĩnh thả cá heo mắc lưới đánh cá về biển 28/03/2026 15:29 Sáng nay (28/3), khi đang đánh bắt hải sản gần bờ, ngư dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện 2 con cá heo mắc vào lưới và đã nhanh chóng thả trở lại biển.

Tự mở lối đi qua đường sắt có thể bị phạt tới 40 triệu đồng 28/03/2026 14:18 Việc tự mở lối đi qua đường sắt; khoan, đào, xẻ đường sắt trái phép; tháo dỡ, làm xê dịch trái phép ray, có thể bị phạt tới 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng với các tổ chức vi phạm.

Thanh xuân của bạn có màu gì? 26/03/2026 09:03 Hôm nay là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Để xem các bạn trẻ định nghĩa thế nào về 'Thanh xuân rực rỡ' nhé.

Ôtô tông loạt xe trên phố 26/03/2026 09:00 Đang di chuyển trên phố Trung Kính, phường Yên Hòa, xe Lexus bất ngờ tông vào loạt ôtô và xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến hai người bị thương, đêm 25/3.

20 phút nghẹt thở giải cứu bé trai 9 tuổi kẹt giữa hai khe tường 25/03/2026 14:46 Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường khi trèo mái nhà bắt mèo, được cảnh sát giải cứu sau hơn 20 phút, trưa 25/3.

2 thanh niên cầm búa phá mái tôn, cứu 7 người thoát khỏi đám cháy 25/03/2026 06:07 Phát hiện có người mắc kẹt trong căn nhà 5 tầng bốc cháy, 2 thanh niên kịp thời dùng búa phá tôn, cứu cả gia đình thoát nạn.

344 người sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia được trả về nước 24/03/2026 14:47 Lực lượng chức năng tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, phần lớn là lao động rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao", trong đó có 4 người bị truy nã.

Tiếp viên sống sót thần kỳ khi bị văng 100m khỏi máy bay Canada gặp nạn 24/03/2026 11:37 Tiếp viên này bị hất văng ra ngoài khi vẫn đang ngồi trên ghế được thắt dây an toàn khi chiếc máy bay Air Canada đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ.

Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu đang lao tới 24/03/2026 08:55 Hai nữ sinh ở Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu đang đến, khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý.

Điều tra vụ nam thanh niên tát liên tiếp vào đầu, mặt cô gái trong ngõ nhỏ 23/03/2026 14:31 Vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến chặn đầu xe rồi tát liên tiếp vào đầu, mặt một cô gái trong ngõ nhỏ ở Hà Nội. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Tông xe liên hoàn, một người tử vong 22/03/2026 17:10 Cú tông liên hoàn giữa ba ôtô chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Châu (Nghệ An) vào trưa 22/3 khiến một người tử vong, hai nạn nhân khác bị thương.

Ôtô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc Vũng Áng - Bùng 22/03/2026 12:32 Đang chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị vào tối 21/3, ít nhất 10 xe tải, xe container bị ném đá vỡ kính, buộc phải dừng chờ khắc phục.

18 viên nam châm kết thành chuỗi gây thủng ruột bé trai 21/03/2026 15:30 Bé trai 5 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công sau khi phát hiện nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột.