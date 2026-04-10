Thi vào lớp 10 Hà Tĩnh 2026: Những mốc thời gian không được phép quên

05/04/2026 15:00
Tàu SE8 khi đang di chuyển đến đường ngang dân sinh có biển báo, đèn cảnh báo và barie tự động tại km13+700, bất ngờ xảy ra va chạm với một xe máy, do lái xe máy cố tình băng qua đường sắt.
03/04/2026 05:30
Không chỉ sở hữu bãi biển tuyệt đẹp, Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) còn mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ, hứa hẹn làm “say lòng” du khách trong mùa du lịch 2026.
02/04/2026 15:09
Hoàng Sỹ Thắng bị cáo buộc cầm đầu đường dây tội phạm đặc biệt lớn, liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, cung cấp chất cấm cho ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây...
31/03/2026 11:18
Nhặt được dây chuyền vàng, hai nữ sinh Trường THPT Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đã trình báo công an rồi trả lại cho người đánh rơi.
30/03/2026 12:38
Xe cẩu đang dời cây xanh tại phường Hàm Thắng (Bình Thuận cũ) đã vướng đường dây điện, phát nổ lớn, tài xế tử vong, sáng 30/3.
29/03/2026 06:44
Với bờ biển dài 137 km, Hà Tĩnh hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, nước biển xanh trong cùng hải sản tươi ngon. Cùng check-in những bãi biển đẹp của Hà Tĩnh mùa du lịch 2026.
28/03/2026 15:29
Sáng nay (28/3), khi đang đánh bắt hải sản gần bờ, ngư dân Lộc Hà (Hà Tĩnh) phát hiện 2 con cá heo mắc vào lưới và đã nhanh chóng thả trở lại biển.
28/03/2026 14:18
Việc tự mở lối đi qua đường sắt; khoan, đào, xẻ đường sắt trái phép; tháo dỡ, làm xê dịch trái phép ray, có thể bị phạt tới 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng với các tổ chức vi phạm.
26/03/2026 09:03
Hôm nay là ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026). Để xem các bạn trẻ định nghĩa thế nào về 'Thanh xuân rực rỡ' nhé.
26/03/2026 09:00
Đang di chuyển trên phố Trung Kính, phường Yên Hòa, xe Lexus bất ngờ tông vào loạt ôtô và xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến hai người bị thương, đêm 25/3.
25/03/2026 14:46
Bé trai 9 tuổi mắc kẹt giữa hai bức tường khi trèo mái nhà bắt mèo, được cảnh sát giải cứu sau hơn 20 phút, trưa 25/3.
25/03/2026 06:07
Phát hiện có người mắc kẹt trong căn nhà 5 tầng bốc cháy, 2 thanh niên kịp thời dùng búa phá tôn, cứu cả gia đình thoát nạn.
24/03/2026 14:47
Lực lượng chức năng tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, phần lớn là lao động rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao", trong đó có 4 người bị truy nã.
24/03/2026 11:37
Tiếp viên này bị hất văng ra ngoài khi vẫn đang ngồi trên ghế được thắt dây an toàn khi chiếc máy bay Air Canada đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ.
24/03/2026 08:55
Hai nữ sinh ở Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu đang đến, khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý.
23/03/2026 14:31
Vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến chặn đầu xe rồi tát liên tiếp vào đầu, mặt một cô gái trong ngõ nhỏ ở Hà Nội. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.
22/03/2026 17:10
Cú tông liên hoàn giữa ba ôtô chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Châu (Nghệ An) vào trưa 22/3 khiến một người tử vong, hai nạn nhân khác bị thương.
22/03/2026 12:32
Đang chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị vào tối 21/3, ít nhất 10 xe tải, xe container bị ném đá vỡ kính, buộc phải dừng chờ khắc phục.
21/03/2026 15:30
Bé trai 5 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công sau khi phát hiện nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột.
20/03/2026 18:23
Tại khu vực bãi biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An), người dân địa phương vừa phát hiện một xác cá voi kích thước lớn trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng.
20/03/2026 08:25
Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sáng thức dậy thấy bình yên, hay một nụ cười ấm áp của người thân. Hãy cùng khám phá những định nghĩa hạnh phúc giản dị mà bạn có thể đã bỏ quên.
18/03/2026 15:29
Sáng 18/3, tại xã Tân Thành (Thái Nguyên), một xe tải chở đất bất ngờ tông vào xe đưa đón học sinh đang dừng bên đường khiến nhiều em bị thương.
17/03/2026 12:39
Nhiều thuyền viên ngạt khí dưới hầm tàu hàng đang neo tại cảng Trung Nam Cà Ná, ba người tử vong, hai nạn nhân đang cấp cứu.
16/03/2026 16:30
Một nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông đã được bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường, giúp bệnh nhân phục hồi nhịp tim trước khi được chuyển tới bệnh viện.
16/03/2026 09:26
Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với lực lượng Mỹ và Israel, đồng thời nêu điều kiện cho việc chấm dứt xung đột.
13/03/2026 17:14
Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc một nam tài xế ô tô Range Rover có hành vi dùng vật nhọn chọc thủng 2 lốp chiếc xe máy Honda SH đỗ ven đường.
13/03/2026 11:32
Có điểm bầu cử chỉ cách nơi bom nổ vài trăm mét nhưng người dân vẫn kiên quyết tham gia, bởi ai cũng mong muốn được thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.
13/03/2026 04:00
Ngày 12-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam shipper trong lúc chờ nhận đơn hàng tại quán ốc trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng (TP.HCM) thì bị nhân viên quán dùng ghế nhựa tấn công.
12/03/2026 07:59
Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026. Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát.
11/03/2026 16:39
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu nhỏ tử vong, 3 người khác bị thương.