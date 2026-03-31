Nhặt được dây chuyền 5 chỉ vàng, hai nữ sinh lớp 10 đến công an tìm người trả lại

344 người sập bẫy 'việc nhẹ lương cao' ở Campuchia được trả về nước 24/03/2026 14:47 Lực lượng chức năng tiếp nhận 344 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả, phần lớn là lao động rơi vào bẫy "việc nhẹ lương cao", trong đó có 4 người bị truy nã.

Tiếp viên sống sót thần kỳ khi bị văng 100m khỏi máy bay Canada gặp nạn 24/03/2026 11:37 Tiếp viên này bị hất văng ra ngoài khi vẫn đang ngồi trên ghế được thắt dây an toàn khi chiếc máy bay Air Canada đâm phải xe cứu hỏa ở sân bay Mỹ.

Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu đang lao tới 24/03/2026 08:55 Hai nữ sinh ở Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu đang đến, khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý.

Điều tra vụ nam thanh niên tát liên tiếp vào đầu, mặt cô gái trong ngõ nhỏ 23/03/2026 14:31 Vì mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến chặn đầu xe rồi tát liên tiếp vào đầu, mặt một cô gái trong ngõ nhỏ ở Hà Nội. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Tông xe liên hoàn, một người tử vong 22/03/2026 17:10 Cú tông liên hoàn giữa ba ôtô chạy trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Châu (Nghệ An) vào trưa 22/3 khiến một người tử vong, hai nạn nhân khác bị thương.

Ôtô bị ném đá vỡ kính trên cao tốc Vũng Áng - Bùng 22/03/2026 12:32 Đang chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị vào tối 21/3, ít nhất 10 xe tải, xe container bị ném đá vỡ kính, buộc phải dừng chờ khắc phục.

18 viên nam châm kết thành chuỗi gây thủng ruột bé trai 21/03/2026 15:30 Bé trai 5 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thành công sau khi phát hiện nhiều dị vật nam châm trong ổ bụng gây thủng ruột.

Cá voi dài gần 10 mét chết dạt vào bờ biển 20/03/2026 18:23 Tại khu vực bãi biển xã Hải Châu (tỉnh Nghệ An), người dân địa phương vừa phát hiện một xác cá voi kích thước lớn trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy nặng.

Hạnh phúc là gì? 20/03/2026 08:25 Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là sáng thức dậy thấy bình yên, hay một nụ cười ấm áp của người thân. Hãy cùng khám phá những định nghĩa hạnh phúc giản dị mà bạn có thể đã bỏ quên.

Xe tải chở đất tông nát đuôi xe chở học sinh, nhiều em bị thương 18/03/2026 15:29 Sáng 18/3, tại xã Tân Thành (Thái Nguyên), một xe tải chở đất bất ngờ tông vào xe đưa đón học sinh đang dừng bên đường khiến nhiều em bị thương.

3 người tử vong dưới hầm tàu neo ở cảng Cà Ná 17/03/2026 12:39 Nhiều thuyền viên ngạt khí dưới hầm tàu hàng đang neo tại cảng Trung Nam Cà Ná, ba người tử vong, hai nạn nhân đang cấp cứu.

Trên đường đi công tác, nam bác sĩ ép tim cứu người gặp nạn 16/03/2026 16:30 Một nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông đã được bác sĩ ép tim ngoài lồng ngực ngay tại hiện trường, giúp bệnh nhân phục hồi nhịp tim trước khi được chuyển tới bệnh viện.

Iran quyết không ngừng bắn, nêu lựa chọn duy nhất cho Mỹ - Israel 16/03/2026 09:26 Iran tiếp tục đưa ra cảnh báo cứng rắn với lực lượng Mỹ và Israel, đồng thời nêu điều kiện cho việc chấm dứt xung đột.

Công an làm việc với tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH 13/03/2026 17:14 Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc một nam tài xế ô tô Range Rover có hành vi dùng vật nhọn chọc thủng 2 lốp chiếc xe máy Honda SH đỗ ven đường.

Tổng tuyển cử đầu tiên - trang sử vàng viết bằng lòng yêu nước 13/03/2026 11:32 Có điểm bầu cử chỉ cách nơi bom nổ vài trăm mét nhưng người dân vẫn kiên quyết tham gia, bởi ai cũng mong muốn được thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình.

Xác minh clip nam shipper bị nhân viên quán ốc dùng ghế đánh 13/03/2026 04:00 Ngày 12-3, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh nam shipper trong lúc chờ nhận đơn hàng tại quán ốc trên đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng (TP.HCM) thì bị nhân viên quán dùng ghế nhựa tấn công.

Vượt eo biển Hormuz: Tàu chở 63.000 tấn LNG về Việt Nam an toàn 12/03/2026 07:59 Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026. Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát.

Khởi tố tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn khiến 4 người thương vong 11/03/2026 16:39 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu nhỏ tử vong, 3 người khác bị thương.

Vì sao eo biển Hormuz là “cổ chai” năng lượng thế giới 10/03/2026 10:21 Căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến hàng nghìn tàu chở dầu mắc kẹt, làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, đẩy nguy cơ khủng hoảng năng lượng và tác động lan rộng tới kinh tế thế giới.

Vận tải đường sắt thiệt hại khoảng 140 tỷ đồng do sà lan tông cầu Ghềnh 09/03/2026 15:26 Tính đến 8h ngày 9/3, tổng thiệt hại trong hoạt động vận tải (hành khách và hàng hóa) ước tính trên 40 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 20/3, tổng thiệt hại tăng lên khoảng 140 tỷ đồng.

Người đàn ông lao xuống biển cứu du khách bị chuột rút 09/03/2026 13:56 Một du khách đang tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) bất ngờ bị chuột rút giữa lúc sóng lớn, liên tục kêu cứu. Phát hiện sự việc, một người đàn ông trên bờ lập tức lao xuống biển, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Xử lý nghiêm ô tô biển xanh chở người trên thùng xe trái quy định 09/03/2026 10:10 CSGT Quảng Ngãi vừa xử phạt một tài xế chở người trên thùng xe trái quy định sau khi phát hiện clip trên mạng xã hội. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe khách chở quá 28 người, bị phạt gần 200 triệu đồng 08/03/2026 22:36 Xe khách chỉ được chở 25 người, nhưng thực tế chở 53 người, bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị xử phạt 196,5 triệu đồng.

Cháy lớn kho hàng sát khu dân cư 08/03/2026 10:57 Kho hàng rộng gần 1.000m2 chứa nệm ở Đồng Nai bất ngờ cháy lớn. Lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Đồng Nai huy động nhiều xe chữa cháy và chiến sỹ đến dập lửa.

Từ clip người dân phản ánh: Nữ tài xế đi ngược chiều bị phạt 19 triệu đồng 06/03/2026 15:19 Từ clip người dân phản ánh, Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã xác minh và xử phạt nữ tài xế đi ngược chiều trên đường Hồ Chí Minh 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cô gái ở Hà Tĩnh chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng cho tài khoản lạ 05/03/2026 21:46 Người phụ nữ ở Hà Tĩnh phát hiện tài khoản nhận được 1,3 tỷ đồng do người lạ chuyển đến nên trình báo công an. Nhờ đó, cô gái 27 tuổi chuyển nhầm tiền đã được hỗ trợ nhận lại tài sản.

Bộ Công an đề xuất công khai mã QR để người nhà gửi tiền cho phạm nhân 05/03/2026 11:28 Theo dự thảo, thay vì nộp tiền mặt, ký sổ và nhận biên lai như hiện nay, các cơ sở giam giữ sắp tới có thể mở tài khoản, niêm yết mã QR tại khu thăm gặp để người thân chuyển tiền cho phạm nhân.

Khống chế lái xe có nồng độ cồn cố tình 'thông chốt', va chạm với xe cảnh sát giao thông 03/03/2026 10:00 Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã khống chế người có nồng độ cồn cố tình "thông chốt" va chạm với xe công vụ.

Tài xế đỗ xe giữa đường, đánh người khác nhập viện 02/03/2026 17:09 Sau đỗ xe giữa đường cản trở giao thông, nhóm người trên chiếc xe này nhổ nước bọt, hành hung tài xế đi chiều ngược lại.