Triển khai mã định danh bất động sản: Lợi ích lớn, khó khăn không nhỏ

Nghị định số 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa thông tin, giảm rủi ro giao dịch và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 357/2025/NĐ-CP là mỗi bất động sản được cấp một mã định danh điện tử riêng, hình thành "hồ sơ số" cho từng căn nhà hoặc công trình xây dựng. Đây là bước tiến trong chuyển đổi số lĩnh vực này, góp phần minh bạch hóa thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Khu quy hoạch ở TDP Hậu Thượng, phường Thành Sen được quy hoạch bài bản, có hạ tầng đồng bộ.

Luật sư Phan Văn Chiều - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Châu đánh giá: “Việc mỗi bất động sản được cấp một mã định danh điện tử riêng là bước tiến quan trọng trong quá trình số hóa lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản. Quy định này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch mà còn góp phần hạn chế rủi ro pháp lý trong các giao dịch”.

“Khi toàn bộ thông tin về quyền sử dụng đất, quy hoạch, tình trạng thế chấp hay lịch sử giao dịch được tích hợp vào một hệ thống thống nhất, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng tra cứu, xác minh trước khi quyết định mua bán hoặc đầu tư. Điều này sẽ giảm thiểu tình trạng thông tin không đầy đủ, sai lệch hoặc bị che giấu như trước đây” - Luật sư Phan Văn Chiều cho biết thêm.

Việc thực hiện Nghị định số 357/2025/NĐ-CP sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường, giảm rủi ro cho nhà đầu tư. Ảnh Thu Phương.

Ở góc độ thị trường, ông Trương Bá Hải - Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Sen cho rằng: “Việc triển khai hệ thống định danh cho từng bất động sản sẽ góp phần “chuẩn hóa” thông tin trên thị trường. Khi mỗi tài sản đều có một “hồ sơ số” rõ ràng, minh bạch, các bên tham gia giao dịch sẽ có thêm cơ sở để kiểm chứng, từ đó hạn chế tình trạng thông tin sai lệch hoặc bị thổi giá.

Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao tính chuyên nghiệp và buộc các đơn vị tham gia môi giới bất động sản phải hoạt động bài bản, minh bạch hơn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và góp phần xây dựng niềm tin bền vững trong dài hạn.”

Dự án nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh Sĩ Hoàng

Để triển khai Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng làm đầu mối tiếp nhận tài khoản trực tiếp từ Bộ Xây dựng. Hiện đơn vị đã thực hiện tạo lập, cấp tài khoản và mật khẩu hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai cập nhật thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua website: https:/bds.moc.gov.vn.

Sở Tư pháp đã thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về số lượng, giá trị giao dịch bất động sản thông qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính cung cấp thông tin, dữ liệu về tổ chức kinh doanh dịch vụ bất động sản đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về: thông tin, tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, song quá trình triển khai chủ trương định danh bất động sản cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Trước hết là vấn đề dữ liệu, tại nhiều địa phương, cơ sở dữ liệu đất đai và nhà ở vẫn chưa được hoàn thiện hoặc còn phân tán ở nhiều hệ thống khác nhau. Việc rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu để bảo đảm tính chính xác, đồng bộ đòi hỏi nhiều thời gian, nguồn lực cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, khối lượng dữ liệu cần số hóa rất lớn, đặc biệt tại những địa phương có nhiều dự án bất động sản hoặc có lịch sử quản lý đất đai phức tạp.

Những khu nhà ở đô thị tại Hà Tĩnh sẽ được tích hợp dữ liệu trong hệ thống định danh điện tử bất động sản.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Quản lý nhà & Thị trường bất động sản (Sở Xây dựng Hà Tĩnh) cho biết: “Nghị định số 357/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2026, trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm tại nhiều địa phương chưa đồng bộ. Việc thu thập, cập nhật đầy đủ khối lượng dữ liệu lớn theo tiêu chuẩn thống nhất đòi hỏi nguồn lực và trình độ triển khai cao. Việc cập nhật thông tin dữ liệu cũng cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành: xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tài chính, tư pháp, thuế, thống kê, công an, ngân hàng nhà nước…, do đó, tiến độ và chất lượng thực hiện trong giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn”.

"Trong giai đoạn đầu triển khai, từ góc nhìn của các cơ sở kinh doanh bất động sản, chúng tôi nhận thấy người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thực sự quen với việc tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục trên nền tảng số. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của việc định danh bất động sản, từ đó chủ động tham gia và phối hợp cập nhật dữ liệu, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường", ông Trương Bá Hải - Giám đốc Công ty Bất động sản Đất Sen cho biết thêm.

Có thể thấy, việc cấp mã định danh điện tử cho từng bất động sản theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số, giúp minh bạch hóa thị trường và nâng cao hiệu quả quản lý. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Tĩnh đang phát triển mạnh.

Trong giai đoạn đầu triển khai, những khó khăn về dữ liệu và nguồn lực là khó tránh khỏi, song với lộ trình phù hợp và quyết tâm từ các cơ quan chức năng, hệ thống định danh bất động sản được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu rủi ro và củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp trên thị trường.