Việt Nam có 8 tỷ phú USD

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam và đứng thứ 93 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Ảnh: VIC.

Theo danh sách tỷ phú thế giới 2026 (những người sở hữu từ 1 tỷ USD trở lên) do Forbes vừa công bố, nhờ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), diễn biến sôi động của thị trường tài chính cùng các chính sách tiền tệ thuận lợi, số lượng tỷ phú sở hữu từ 1 tỷ USD trở lên năm nay đã đạt mức kỷ lục 3.428 người, gồm doanh nhân, nhà đầu tư và người thừa kế, tăng hơn 400 người so với năm 2025.

Không chỉ đông hơn, các tỷ phú thế giới cũng giàu có hơn. Tổng tài sản của nhóm này đạt mức kỷ lục 20.100 tỷ USD, tăng khoảng 4.000 tỷ USD so với năm trước.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới với 989 người, trong đó 15 người nằm trong top 20 người giàu nhất toàn cầu. Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) đứng thứ 2 với 610 tỷ phú, trong khi Ấn Độ xếp thứ 3 với 229 người.

Đáng chú ý, Việt Nam cũng có 8 tỷ phú USD góp mặt trong danh sách, với tổng tài sản đạt khoảng 39,8 tỷ USD, tăng 25,1 tỷ USD so với năm ngoái.

Dẫn đầu danh sách tỷ phú Việt Nam tiếp tục là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Forbes ghi nhận tổng tài sản ròng của vị doanh nhân này ở mức 27,7 tỷ USD, tăng 21,2 tỷ USD so với năm 2025 và xếp thứ 93 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup, lần đầu tiên có hai nữ doanh nhân góp mặt trong bảng xếp hạng này là Phó chủ tịch Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng) với khối tài sản 3 tỷ USD và bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là em gái bà Hương, sở hữu 2,1 tỷ USD. Hai nữ doanh nhân này lần lượt xếp thứ 1.406 và 1.982 thế giới.

Bà Phạm Thu Hương (trái) và Phạm Thúy Hằng, 2 Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là 2 nữ tỷ phú USD mới tại Việt Nam. Ảnh: VIC.

Nếu xét riêng trong danh sách tỷ phú Việt Nam, bà Phạm Thu Hương hiện đứng thứ 3, còn bà Phạm Thúy Hằng ở vị trí thứ 6. Như vậy, riêng 3 tỷ phú thuộc hệ sinh thái Vingroup đang nắm tổng tài sản khoảng 32,8 tỷ USD, chiếm khoảng 82% tổng tài sản của các tỷ phú Việt Nam trong bảng xếp hạng.

Xếp thứ hai trong danh sách tỷ phú Việt là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico Group, với khối tài sản 4,2 tỷ USD (+1,4 tỷ USD so với năm ngoái) và đứng thứ 1.011 toàn cầu. Bà Thảo cũng là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam, với tài sản chủ yếu đến từ cổ phần tại Vietjet Air (VJC) và HDBank (HDB).

Xếp sau bà Hương, ở vị trí thứ 4, là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản ròng khoảng 2,9 tỷ USD (+0,5 tỷ USD).

Theo sau là ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, với tài sản ước tính 2,5 tỷ USD, tăng 0,5 tỷ USD. Tiếp đến là Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng - cũng là người lần đầu xuất hiện trên bảng xếp hạng này - và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang, mỗi người sở hữu khoảng 1,2 tỷ USD. Tài sản của ông Quang đã tăng 0,2 tỷ USD so với đợt thống kê của năm ngoái.

Forbes cho biết danh sách tỷ phú thế giới này được xây dựng dựa trên việc tính toán tài sản từ giá cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 1/3/2026.