Việt Nam có tuyến cáp treo ngắm cảnh ngoạn mục nhất ở khu vực châu Á

Việt Nam là quốc gia duy nhất góp mặt 3 địa điểm trong danh sách 11 trải nghiệm cáp treo ngoạn mục nhất châu Á vừa được Travel + Leisure vinh danh.

Cáp treo Hòn Thơm (Phú Quốc) được vinh danh trong 11 trải nghiệm cáp treo ngoạn mục nhất châu Á. (Nguồn: TTXVN)

Các công trình cáp treo được vinh danh của Travel + Leisure phải đáp ứng các tiêu chí về tính độc bản của cảnh quan thiên nhiên, sự phức tạp trong kỹ thuật xây dựng và khả năng mang lại trải nghiệm quan sát toàn cảnh từ trên cao cho du khách.

Đứng đầu bảng xếp hạng là tuyến cáp treo Hòn Thơm, nối phường An Thới với đảo Hòn Thơm, đưa du khách băng qua vùng biển trong xanh, ngắm nhìn toàn cảnh làng chài, những bè nuôi hải sản đặc trưng của đặc khu Phú Quốc.

Tuyến cáp treo này từng được ghi nhận là một trong những hệ thống cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, với tổng chiều dài gần 8km, trở thành trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến đảo Ngọc.

Tuyến cáp treo tại Bà Nà Hills tại Đà Nẵng cũng được vinh danh ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng nhờ khung cảnh núi rừng hùng vỹ và sự thay đổi độ cao ấn tượng.

Cáp treo Bà Nà tại Đà Nẵng được Travel + Leisure mô tả là chuyến du ngoạn xuyên qua “những khu rừng nguyên sinh rậm rạp và các đỉnh núi gồ ghề”, trước khi chạm đến miền khí hậu mát lành trên đỉnh Núi Chúa. Hành trình giữa tầng mây này mang lại cảm giác chuyển tiếp ngoạn mục: từ cái nắng miền duyên hải bước vào không gian ôn đới với khí hậu bốn mùa trong ngày.

Điểm đến này còn nổi tiếng với Cầu Vàng - công trình kiến trúc độc đáo từng gây tiếng vang trên truyền thông quốc tế.

Đại diện còn lại của Việt Nam là tuyến cáp treo Vinpearl tại Nha Trang, xếp ở vị trí thứ 11. Tuyến cáp treo vượt biển nối đất liền với đảo Hòn Tre, nơi tọa lạc tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng quy mô lớn. Tại đây du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Nha Trang từ độ cao hàng chục mét.

Việc Việt Nam có 3 cáp treo ngoạn mục nhất châu Á cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của các sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Việt Nam. Không chỉ là phương tiện di chuyển, các tuyến cáp treo đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.

Danh sách của Travel + Leisure còn ghi nhận nhiều công trình tiêu biểu khác tại khu vực châu Á. Cáp treo sông băng Dagu tại Tứ Xuyên, Trung Quốc được nhắc đến như một trong những tuyến cáp cao nhất thế giới khi đưa du khách lên tới độ cao 4.843m để tiếp cận vùng tuyết vĩnh cửu.

Tại Hong Kong, hệ thống Ngong Ping 360 gây chú ý với các cabin sàn kính cho phép nhìn xuyên thấu xuống công viên địa chất đảo Lantau.

Malaysia góp mặt với Langkawi SkyCab, tuyến cáp được thiết kế để băng qua những khối đá cổ có niên đại hơn 550 triệu năm.

Các đại diện khác như Singapore Cable Car hay Namsan Cable Car tại Hàn Quốc cũng được vinh danh nhờ cung cấp tầm nhìn bao quát các đô thị hiện đại và hệ thống cảng biển sầm uất./.