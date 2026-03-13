Hotline: 02393.693.427
Cuốn hộ chiếu đắt nhất thế giới

Với mức giá 422 USD cho hộ chiếu 10 năm, Australia vẫn giữ vị trí quốc gia có lệ phí hộ chiếu đắt nhất thế giới.

Hộ chiếu Australia. Ảnh: UNSW

Từ ngày 1/1, lệ phí hộ chiếu phổ thông 10 năm của Australia tăng lên 422 AUD (khoảng 7,4 triệu đồng), cao hơn mức 412 AUD trước đó. Mức phí này tiếp tục củng cố vị trí hộ chiếu đắt nhất thế giới của Australia, vượt qua New Zealand (195 AUD), Anh (177 AUD) và Mỹ (208 AUD).

Trong khi đó, hộ chiếu 5 năm cho trẻ em hoặc người cao tuổi có giá 213 AUD. Các dịch vụ bổ sung như xử lý khẩn cấp có thể cộng thêm 308 AUD và hồ sơ nộp từ nước ngoài còn chịu phụ phí lên tới 189 AUD.

Hệ thống hộ chiếu của Australia hoạt động theo nguyên tắc thu hồi toàn bộ chi phí, trong đó người nộp đơn phải trả tiền cho việc cấp giấy tờ, công nghệ chống gian lận, nhân sự và dịch vụ lãnh sự ở nước ngoài.

Sự chênh lệch này khiến nhiều ý kiến cho rằng người Australia đang phải trả mức phí "cao bất thường" cho một giấy tờ du lịch cơ bản. Tuy nhiên, Chính phủ Australia cho rằng việc tăng lệ phí là phù hợp với chi phí của nhiều loại giấy tờ định danh quan trọng khác, theo The Australian.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cho biết lệ phí đăng ký hộ chiếu được quy định trong luật và được điều chỉnh hàng năm theo biến động của chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Cơ chế điều chỉnh này đã được luật hóa từ năm 2011 nhằm đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong việc cập nhật mức phí.

Theo vị đại diện, hộ chiếu Australia được đánh giá cao trên thế giới nhờ công nghệ tiên tiến và các biện pháp chống gian lận nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của tài liệu.

Hộ chiếu điện tử có tích hợp dữ liệu sinh trắc học của Australia hiện vẫn là một trong những giấy tờ du lịch an toàn nhất thế giới. Đây cũng được xem là một trong những lý do giúp công dân Australia có thể nhập cảnh miễn thị thực (visa) vào hơn 180 quốc gia.

Theo cập nhật của Passport Index 2026, hộ chiếu của Australia đứng thứ 7 trên thế giới về khả năng đi lại không cần visa. Điều này giúp công dân Australia dễ dàng đi lại tại phần lớn 85% quốc gia trên thế giới, bao gồm khu vực châu Âu, châu Mỹ và nhiều quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương.

znews.vn
https://znews.vn/cuon-ho-chieu-dat-nhat-the-gioi-post1633851.html

Tags:

#hộ chiếu đắt nhất thế giới #hộ chiếu

