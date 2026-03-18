Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Văn hóa - Giải trí

Festival Phở 2026 diễn ra từ ngày 19 - 22/3

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Festival Phở năm nay có chủ đề “Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại”. Đây là chương trình ý nghĩa nhằm tôn vinh nghề truyền thống, góp phần bổ sung cơ sở thực tiễn, dữ liệu để hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận phở Việt là di sản thế giới...

Những bát phở đặc biệt được dâng lên Đình làng Vân Cù. Ảnh tư liệu(minh họa): Trần Việt/TTXVN

Festival Phở 2026 do Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình phối hợp các sở, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức từ ngày 19 - 22/3 tại không gian phố đi bộ Thiên Trường (Khu đô thị Thống Nhất, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình).

Theo bà Lê Thị Thiết, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Ninh Bình, Festival Phở 2026 là sự kiện văn hóa tiếp nối thành công của chương trình qua các năm. Festival Phở 2026 nhằm khẳng định mạch nguồn lịch sử của nghề phở và sự phát triển liên tục của di sản qua các vùng, miền. Festival Phở thêm một lần nữa tôn vinh, định hướng phát triển và bảo tồn di sản Phở Việt trong bối cảnh Phở đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tiếp tục thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, chuẩn hóa, góp phần hoàn thiện hồ sơ đề cử trình UNESCO, hướng tới mục tiêu đưa phở Việt tham gia vào dòng chảy di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Festival Phở cũng góp phần quảng bá giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch ẩm thực, nâng cao hình ảnh tỉnh Ninh Bình, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút khách du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế dịch vụ và khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong cộng đồng trong kỷ nguyên mới của dân tộc…

Festival Phở 2026 quy tụ khoảng 50 gian hàng của các doanh nghiệp, thương hiệu phở tiêu biểu trên cả nước, tham gia trình diễn, quảng bá, tái hiện tiến trình hình thành, phát triển và lan tỏa của phở Việt.

Nồi nước phở đặc biệt được dâng lên cúng tổ nghề tại Lễ hội làng nghề phở Vân Cù năm 2025. Ảnh tư liệu (minh họa): Trần Việt/ TTXVN

Trong khuôn khổ Festival Phở 2026 sẽ diễn ra hoạt động thẩm định “Dấu ấn Phở Việt”, diễn đàn “Phở Việt trong dòng chảy di sản thế giới”, quảng diễn ẩm thực “Dải Phở cuốn ba miền”, đêm nghệ thuật “Phở Connect” và tọa đàm “We Love Phở - Nhịp cầu di sản và sứ mệnh kết nối toàn cầu”...

Cũng trong khuôn khổ Festival Phở 2026, từ ngày 18 - 19/3, tại Đình làng Vân Cù (xã Nam Đồng) diễn ra chương trình tham quan, trải nghiệm nghề phở với chủ đề “Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản”.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Nam Đồng cho biết, chương trình “Về với đình làng Vân Cù - Mở trang di sản” sẽ được tổ chức trong 2 ngày thay vì 1 ngày như các năm trước, với các hoạt động chính là tham quan quy trình làm phở, thưởng thức ẩm thực và giao lưu văn nghệ. Đây được xem là dịp để địa phương giới thiệu bản sắc văn hóa, lan tỏa hình ảnh của địa phương, hướng đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong không gian phát triển mới.

Làng Vân Cù được xem là một trong những cái nôi của nghề phở truyền thống của tỉnh Ninh Bình. Nơi đây còn lưu giữ nhiều câu chuyện về nguồn gốc của nghề nấu phở, nhiều sự tích về các thế hệ người dân nơi đây rời quê mang theo bí quyết gia truyền đi khắp mọi miền đất nước, từ đó góp phần định hình nên thương hiệu phở Việt…

Theo các tài liệu của địa phương, hiện nay, làng nghề Vân Cù có khoảng 80 hội viên thuộc Hiệp hội Văn hóa ẩm thực đang sinh sống, làm nghề phở ở cả trong và ngoài nước. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phở Việt ngày càng được nhiều thực khách gần, xa biết đến...

Đến với Festival Phở 2026, nhân dân, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức nhiều nét đặc trưng của phở Việt, từ phở miền Bắc thanh nhẹ, phở miền Trung đậm đà, phở miền Nam với cách kết hợp gia vị phong phú, phản ánh nét văn hóa ẩm thực riêng có của từng vùng, miền trong cả nước.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/van-hoa/festival-pho-2026-dien-ra-tu-ngay-19-223-tai-ninh-binh-20260317171429044.htm

Tin liên quan

Tags:

#Festival Phở #ẩm thực Việt Nam #Phở Việt Nam #liên hoan ẩm thực #Festival ẩm thực

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

