Tuyết phủ trắng sa mạc nóng nhất thế giới

Các cồn cát màu cam đặc trưng của sa mạc nổi tiếng thế giới bất ngờ chuyển sang màu trắng sau khi nhiệt độ xuống dưới mức đóng băng tại Algeria. Điều kiện thời tiết lạnh bất thường đã tạo môi trường thuận lợi cho tuyết rơi, khiến cả du khách lẫn người dân địa phương ngạc nhiên.

Một góc sa mạc Sahara phủ đầy tuyết. Ảnh: Bav Media

Hiện tượng này xảy ra tại thị trấn Aïn Séfra của Algeria, nơi được mệnh danh là "Suối vàng'' hay "Cửa ngõ vào sa mạc".

Thị trấn này nằm ở rìa phía bắc của Sahara, gần chân dãy núi Atlas. Đây được cho là lần thứ bảy trong vòng bốn thập kỷ qua tuyết rơi ở khu vực này. Trước năm 2016, lần gần nhất tuyết rơi tại Aïn Séfra là vào năm 1979.

Dù mang lại sự thích thú cho người dân và du khách, lớp tuyết chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và tan nhanh ngay sau khi rơi. Hồi tháng 1/2025, khu vực này cũng ghi nhận tuyết rơi.

Du khách và người dân vui chơi trên sa mạc Sahara phủ đầy tuyết. Ảnh: Bav Media

Trong những đợt thời tiết bất thường trước đó, khu vực này từng ghi nhận mức nhiệt giảm xuống -2°C. Vào năm 2021, tuyết cũng từng bao phủ phía đông sa mạc, kéo dài qua Biển Đỏ đến tận Saudi Arabia. Tại thời điểm đó, những hình ảnh về đàn cừu đứng trên các cồn cát phủ băng khi nhiệt độ xuống -3°C đã thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế.

Vào mùa nóng, vương quốc sa mạc này có thể trải qua mức nhiệt cao hơn 50°C. Ngoài Algeria, tuyết cũng từng rơi ở Lebanon, Syria và Iran, nơi một số vùng bị vùi lấp dưới lớp tuyết dày hơn 1,2 m

Sa mạc Sahara là sa mạc nóng lớn nhất thế giới, rộng khoảng 9 triệu km2 ở Bắc Phi, trải dài qua hơn 10 quốc gia như Algeria, Libya, Ai Cập và Sudan. Hàng triệu năm trước, khu vực này từng là vùng đất xanh với cây cối và đồng cỏ. Hiện Sahara nổi tiếng với những cồn cát khổng lồ màu cam đặc trưng, khí hậu khắc nghiệt và biên độ nhiệt lớn giữa ngày và đêm. Dù được xem là một trong những nơi khô cằn nhất hành tinh, sa mạc vẫn tồn tại các ốc đảo và hệ sinh thái đặc thù, đôi khi xuất hiện những hiện tượng thời tiết hiếm gặp như mưa lớn hoặc tuyết rơi.