Cưỡng chế thi hành án vụ chia di sản thừa kế tại xã Thạch Hà

Sáng 30/6, Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Ngô Văn Hùng và bà Hoàng Thị An, trú tại thôn 12, xã Thạch Hà (Hà Tĩnh), trong vụ án chia di sản thừa kế cho các đồng thừa kế.

Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân cấp cao năm 2024, mặc dù đã được các cơ quan chức năng vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng người phải thi hành án không chấp hành.

Cơ quan Thi hành án dân sự đọc quyết định cưỡng chế.

​Theo quyết định cưỡng chế, việc thi hành được thực hiện từ 8 giờ ngày 30/6/2026 tại khu vực thửa đất số 143, tờ bản đồ số 299 thuộc thôn 12, xã Thạch Hà.

Quá trình cưỡng chế, lực lượng chức năng đã buộc ông Ngô Văn Hùng và bà Hoàng Thị An thực hiện các nghĩa vụ theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, gồm: giao phần đất diện tích 289,3 m² cho bà Ngô Thị Bảy; giao 562,3 m² đất cho bà Ngô Thị Liên, bà Ngô Thị Vân và ông Ngô Xuân Lộc; giao 230,5 m² đất cho bà Ngô Thị Ngọc Anh.

Địa điểm cưỡng chế tại thôn 12, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Việc cưỡng chế được thực hiện trên cơ sở Kế hoạch cưỡng chế số 53/KH-CCTHADS, Kế hoạch bảo vệ cưỡng chế số 240/KH-CAT-PC10, Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định cưỡng chế thi hành án số 24/QĐ-CTHADS của Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh và các quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Sau hai giờ tổ chức cưỡng chế (đến 10 giờ ngày 30/6), việc cưỡng chế đã hoàn thành, bảo đảm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được thực thi nghiêm minh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật.