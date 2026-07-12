Kiểm tra toàn diện an toàn phương tiện chở khách sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc

Tối 11/7, Bộ Xây dựng ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị trên cả nước tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải sau vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc (An Giang).

Theo công điện, khoảng 13h cùng ngày, ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 bị lật tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m.

Thời điểm gặp nạn, phương tiện chở 32 du khách Ấn Độ và 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới. Đến 15h, vụ tai nạn được xác định khiến 15 người tử vong.

Bộ Xây dựng gửi lời thăm hỏi các nạn nhân và chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Để tăng cường quản lý nhà nước và phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và chính quyền địa phương khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ lật ca nô, khắc phục hậu quả, rà soát các bất cập trong công tác quản lý (nếu có), tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị trên cả nước khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, nhất là tại khu vực xảy ra tai nạn và những địa bàn có điều kiện tương tự.

Trọng tâm là siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách đường thủy, đặc biệt trên các tuyến từ đất liền ra đảo như Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Các đơn vị được giao phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là khi thời tiết xấu; kịp thời xử lý các vi phạm và nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, năng lực của người điều khiển và quy trình đưa, đón khách; rà soát việc đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, tình trạng kỹ thuật của phương tiện trong quá trình khai thác, cũng như việc trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh, thiết bị nhận dạng tự động và định biên thuyền viên.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng chạy tàu và rà soát công tác quản lý tại các cảng, bến, nhất là bến hành khách, bến khách ngang sông và bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội.