Giải cứu 34 người nước ngoài mắc bẫy "việc nhẹ, lương cao"

Công an phường Móng Cái 3 hỗ trợ 31 công dân Philippines và 1 công dân Malaysia làm thủ tục xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để trở về nước ( Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh)

Qua kiểm tra một địa điểm lưu trú trên đường Hùng Vương, khu phố Hải Yên 7, phường Móng Cái 3, Công an phường Móng Cái 3 phối hợp Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái phát hiện 34 người nước ngoài, gồm 31 công dân Philippines, 1 công dân Malaysia và 2 công dân Trung Quốc, đều chưa khai báo tạm trú theo quy định.

Lực lượng chức năng thu giữ 75 điện thoại di động, 31 máy tính xách tay, 7 máy tính để bàn, 1 máy tính bảng cùng nhiều thiết bị mạng. Những người này khai nhận tìm việc qua internet và được các đối tượng người Trung Quốc hứa hẹn công việc bán hàng, chăm sóc khách hàng với thu nhập cao. Mọi hướng dẫn đều được thực hiện qua các ứng dụng Telegram, WeChat và Viber.

Theo cơ quan Công an, nhóm người trên nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch và tìm việc làm. Khi đến địa điểm theo chỉ dẫn của các đối tượng tuyển dụng, họ chưa kịp tham gia hoạt động lừa đảo thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, các nạn nhân đã phối hợp với cơ quan Công an làm rõ vụ việc.

Hoàn tất công tác xác minh, ngày 30/6, Công an hỗ trợ 2 công dân Trung Quốc xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; đến ngày 3/7 tiếp tục đưa 31 công dân Philippines và 1 công dân Malaysia ra Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để làm thủ tục trở về nước an toàn.

Vụ việc góp phần ngăn chặn hoạt động của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an Việt Nam trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nước ngoài.