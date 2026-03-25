Bí thư chi đoàn - hạt nhân “thắp lửa” phong trào ở cơ sở

Sinh năm 2000, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội vào tháng 6/2022, chị Hồ Thị Minh Hằng lựa chọn trở về quê hương, sau đó đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Xóm Mới (xã Cẩm Bình). Đến tháng 1/2023, chị trở thành giáo viên dạy Ngữ văn tại Trường Tiểu học – THCS – THPT (Trường Đại học Hà Tĩnh). Với hai vai trò song hành, quỹ thời gian luôn là bài toán không dễ, song bằng tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết tuổi trẻ, chị Hằng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành “đầu tàu” trong các phong trào thanh niên tại địa phương.

Chị Hồ Thị Minh Hằng - Bí thư Chi đoàn thôn Xóm Mới (xã Cẩm Bình).

Không chỉ năng nổ trong các phong trào, chị Hằng còn là một trong những cán bộ đoàn nhanh nhạy trong chuyển đổi số. Chị tích cực hỗ trợ đoàn xã trong việc số hóa các di tích, điểm bầu cử… Chị Minh Hằng chia sẻ: “Làm bí thư chi đoàn ở thôn, điều quan trọng nhất là phải gần gũi, hiểu thanh niên đang cần gì, muốn gì. Khi mình nhiệt tình, trách nhiệm thì đoàn viên cũng sẽ hưởng ứng. Tôi luôn cố gắng cân đối công việc để không bỏ lỡ các hoạt động của chi đoàn, bởi đó là môi trường để thanh niên gắn kết và trưởng thành”.

Chị Minh Hằng luôn cố gắng cân đối công việc để không bỏ lỡ các hoạt động của chi đoàn.

Sự bền bỉ là từ khóa chính xác nhất khi nói về hành trình gắn bó với Đoàn của chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1999) – Bí thư Chi đoàn thôn 3 (xã Lộc Hà). Ngọn lửa nhiệt huyết ấy được thắp lên từ thời THPT và chưa bao giờ tắt. Ngay cả khi đã trở thành sinh viên Trường Đại học Vinh, chị vẫn đều đặn tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi để trở về quê nhà, đồng hành cùng Đoàn xã trong các phong trào thanh niên.

Chị Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư Chi đoàn thôn 3 (xã Lộc Hà).

Tốt nghiệp đại học vào tháng 7/2021, chỉ một tháng sau, chị Tuyết đảm nhận vai trò Phó Bí thư Đoàn xã Bình An cũ. Hiện nay, chị là Bí thư Chi đoàn thôn 3, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã. Với tổng số gần 60 đoàn viên, bao gồm cả học sinh và thanh niên nông thôn, việc tổ chức, duy trì hoạt động chi đoàn đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo trong cách làm.

Dưới sự dẫn dắt của chị Tuyết, chi đoàn thôn 3 luôn duy trì tốt các hoạt động tình nguyện như vệ sinh nhà văn hóa, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được tổ chức thường xuyên, tạo sân chơi lành mạnh, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp chị Tuyết nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng như bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2022, cùng nhiều giấy khen của các cấp địa phương. Tuy nhiên, với chị, điều quý giá nhất vẫn là sự tin tưởng, đồng hành của đoàn viên.

Chị Tuyết là hạt nhân lan tỏa các phong trào trong cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ: “Với tôi, niềm vui lớn nhất không phải là những tấm bằng khen mà là mỗi ngày được nhìn thấy các bạn đoàn viên cùng nhau trưởng thành, thấy quê mình đổi thay từ những việc nhỏ nhất. Chính sự tin tưởng và đồng hành của mọi người là động lực để tôi tiếp tục bền bỉ với con đường mình đã chọn”.

Anh Tô Xuân Hiếu – Bí thư Đoàn xã Lộc Hà cho biết: “Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết là cán bộ Đoàn rất tâm huyết, trách nhiệm, luôn chủ động trong công việc. Không chỉ tổ chức tốt các hoạt động tại chi đoàn, đồng chí còn là hạt nhân lan tỏa phong trào trong toàn xã. Từ những nhân tố tiêu biểu như đồng chí Tuyết, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của đội ngũ bí thư chi đoàn ở cơ sở, bởi ở đâu bí thư chi đoàn năng động, sáng tạo thì ở đó phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa công tác Đoàn trên địa bàn ngày càng đi vào chiều sâu”.

Từ những câu chuyện của chị Hồ Thị Minh Hằng và chị Nguyễn Thị Tuyết cho thấy, bí thư chi đoàn giữ vai trò then chốt trong việc kết nối tổ chức Đoàn với thanh niên ở cơ sở. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức hoạt động, họ còn trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên để định hướng, xây dựng phong trào phù hợp với thực tiễn. Nhiều bí thư chi đoàn tại Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới cách làm, đưa phong trào bám sát đời sống thanh niên. Từ việc ứng dụng chuyển đổi số, tham gia xây dựng nông thôn mới đến triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, mỗi phần việc đều thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, khơi dậy tinh thần xung kích của “thủ lĩnh” thanh niên ở cơ sở.

﻿ ﻿ Bối cảnh mới đòi hỏi các bí thư chi đoàn không ngừng đổi mới tư duy, phương thức hoạt động nhằm tập hợp, phát huy vai trò của ĐVTN.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thanh niên ngày càng có nhiều lựa chọn về môi trường sinh hoạt, việc tập hợp, thu hút đoàn viên không còn dễ dàng. Điều này đặt ra yêu cầu đối với bí thư chi đoàn phải linh hoạt hơn trong tổ chức hoạt động, biết tận dụng công nghệ, đồng thời tăng cường sự gần gũi, lắng nghe để tạo sự gắn kết bền chặt.

Đánh giá chung về vai trò của đội ngũ bí thư chi đoàn, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh (Ủy ban MTTQ tỉnh) nhấn mạnh: “Hà Tĩnh hiện có 3.028 bí thư chi đoàn, đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức, triển khai các phong trào thanh niên ở cơ sở. Chính họ là những người trực tiếp “thắp lửa”, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo đến từng đoàn viên. Thời gian tới, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để đội ngũ này ngày càng vững về kỹ năng, giàu về nhiệt huyết, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện”.