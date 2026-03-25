Tuổi trẻ Hà Tĩnh là lực lượng tiên phong góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp

Chiều 25/3, nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ". Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các thế hệ cán bộ đoàn.

Trong không khí ấm áp, thân tình, đại biểu và thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ đã cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cách đây tròn 95 năm, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ II (năm 1931) đã dành một phần lớn thời gian để bàn về công tác thanh niên. Ngay sau đó, các tổ chức đoàn đã phát triển lớn mạnh khắp cả nước. Được Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (năm 1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn trình bày diễn văn tại chương trình.

Tại Hà Tĩnh, song hành cùng sự phát triển của tỉnh nhà, thanh niên giữ vai trò nòng cốt trong các phong trào cách mạng và đã xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng. Sau chiến tranh, lực lượng thanh niên tiếp tục xung kích xây dựng quê hương.

Chương trình văn nghệ tại chương trình.

Hiện nay, Hà Tĩnh có gần 3.200 cơ sở đoàn với hơn 240.000 thanh niên trong độ tuổi. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, sự chỉ đạo, tạo điều kiện và đồng hành hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành và xã hội, công tác đoàn và phong trào thanh niên Hà Tĩnh đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo được dấu ấn đậm nét trên các lĩnh vực.

Đồng chí Trần Đình Đàn - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại chương trình.

Phát huy trách nhiệm, trí tuệ và sức trẻ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng để xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh "Tự hào, vững tin theo Đảng"; phát huy giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh; đồng thời đi đầu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

﻿ Đại biểu dự chương trình gặp mặt.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị thời gian tới các cấp bộ đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quan điểm, định hướng của Trung ương Đoàn; nghiên cứu các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bản lĩnh chính trị cho thanh niên; khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên của thế hệ trẻ.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức hiệu quả các phong trào hành động, tình nguyện vì cộng đồng.

Cùng với đó, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, hội nhập; tham mưu cơ chế, chính sách phát triển thanh niên. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là ở địa bàn khó khăn; chú trọng đào tạo cán bộ, phát triển Đảng trong thanh niên. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên Hà Tĩnh phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ tin tưởng, phát huy truyền thống 95 năm vẻ vang, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến; thực sự là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn cho các cá nhân vì những đóng góp tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn cho các cá nhân.