Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng dự buổi hội đàm của Thường trực Ban Bí thư 2 nước Việt Nam, Lào

Sáng 9/4, tại thủ đô Vientiane, ngay sau lễ đón chính thức trọng thể, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Anh Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Tại hội đàm, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và trân trọng chuyển tới đồng chí Vilay Lakhamphong, các đồng chí lãnh đạo cấp cao cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân Lào anh em lời chúc mừng và thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của dân tộc Lào; cảm ơn phía Lào đã dành cho đoàn sự đón tiếp hết sức trọng thị, chân tình và thắm đượm tình đồng chí, anh em.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân khóa V, cũng như việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Lào trong nhiệm kỳ mới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Đảng và Nhà nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X, tiếp tục phát triển theo hướng hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh và không ngừng nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Thường trực Ban Bí thư đồng thời nhấn mạnh đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, là quy luật khách quan, nguồn sức mạnh to lớn bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mỗi nước, là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao việc đồng chí Trần Cẩm Tú lựa chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, trong bối cảnh hai nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng tại mỗi nước, bầu cử Quốc hội, kiện toàn các chức danh lãnh đạo và Lào đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền.

Đây chính là minh chứng sống động cho tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có và chuyến thăm sẽ là động lực quan trọng, góp phần thắt chặt quan hệ hai nước. Đồng chí Vilay Lakhamphong trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay; khẳng định Đảng, Nhà nước Lào luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đặc biệt với Việt Nam, coi đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Nhân dịp này, đồng chí Vilay Lakhamphong cũng chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được, đặc biệt là việc tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tiếp tục duy trì ổn định, phát triển kinh tế - xã hội.

Hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; thông tin cho nhau về kết quả sau các kỳ bầu cử Quốc hội, tình hình triển khai các nghị quyết đại hội Đảng của mỗi bên, trong đó phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm ổn định chính trị và an sinh xã hội. Hai bên cũng trao đổi nhiều kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Về quan hệ song phương, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực, toàn diện của quan hệ Việt Nam - Lào trong thời gian qua, đặc biệt là sự gia tăng tin cậy chính trị, hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng được nâng cao, đặc biệt là sau các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo chủ chốt hai nước và cuộc gặp hai Đảng Việt Nam – Lào, Campuchia - Lào - Việt Nam. Hai bên nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời thống nhất một số biện pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh hợp tác Đảng, tiếp tục triển khai các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, tăng cường trao đổi thông tin chiến lược, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đẩy mạnh hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao.

Hai bên đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam - Lào, bảo đảm sự gắn bó chặt chẽ, hiệu quả và thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới. Trong đó, cần chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh kết nối hạ tầng, giao thông; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đặc biệt là đào tạo cán bộ cấp chiến lược, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; coi đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm gìn giữ và phát huy tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Nhân dịp này, hai bên nhất trí phối hợp chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm quan trọng trong năm 2027, bao gồm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027). Đây sẽ là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị trong việc vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, đánh giá tình hình, phối hợp trong các vấn đề toàn cầu, phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, tăng cường hợp tác Mekong.

Hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng với sự quyết tâm cao của hai Đảng, hai Nhà nước và sự đồng lòng của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.