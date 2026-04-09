Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào và Campuchia

Quang Linh (T/h)
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng tham gia đoàn chính thức.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Sáng 9/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 9 - 10/4/2026, theo lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Nguyễn Trọng Đông - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Anh Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trợ lý đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm trao quà lưu niệm của tỉnh cho Thủ đô Viêng Chăn trong khuôn khổ hội đàm giữa 2 địa phương vào 14/5/2025 tại Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Đại sứ Việt Nam tại Lào; đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Đại sứ Việt Nam tại Campuchia; đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia đoàn.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thường trực Ban Bí thư tới hai nước láng giềng gần gũi, diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc. Nhân dân Lào và Campuchia đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền - Bunpimay và Chol Chhnam Thmey.

Đồng thời, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới.

Đặc biệt, chuyến thăm tiếp nối chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Lào và Campuchia vào tháng 2/2026 (trên cương vị Tổng Bí thư). Qua đó thể hiện rõ tính liên tục, đồng bộ trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Đây không chỉ là sự kế thừa về chính sách mà còn là bước cụ thể hóa những cam kết cấp cao thành hành động thực tiễn, tạo động lực mới cho hợp tác ba nước" - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trả lời báo chí trước chuyến thăm.

Theo ông Cường, trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh, phức tạp và khó lường, việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia là rất cần thiết, nhất là khi cả ba nước đều trong quá trình phát triển, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ để tận dụng cơ hội, giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy phát triển.

Chuyến thăm lần này vì vậy có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định nhất quán chính sách đối ngoại của Việt Nam coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào và Campuchia; củng cố nền tảng tin cậy chính trị giữa ba Đảng, ba Nhà nước.

Bên cạnh đó, đây còn là dịp để các bên rà soát đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia vào giai đoạn phát triển mới hiệu quả, thực chất và tin cậy hơn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

"Trọng tâm là đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với lợi ích cụ thể của người dân, như phát triển hạ tầng kết nối, thương mại biên giới, giáo dục - đào tạo và chuyển đổi số" - Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nói thêm.

