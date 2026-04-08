[Inforgraphic] Quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ 07/04/2026 13:41 Ngày 7/4/2026, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI gồm 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 07/04/2026 12:44 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thiện các phần việc, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, thiết thực.

Triển khai Nghị quyết 57 phải rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm 07/04/2026 12:22 Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh 07/04/2026 12:06 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương để xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xem đây là nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57.

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 07/04/2026 11:11 Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao toàn tỉnh 07/04/2026 10:23 Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, triển khai tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.

Quốc hội bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước 07/04/2026 09:38 Sáng 7/4, Quốc hội khóa XVI đã bầu đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hôm nay, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ 07/04/2026 06:23 Trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng. Sau khi được bầu sẽ diễn ra nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

6 Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031 06/04/2026 17:51 Chiều 6/4, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cơ quan lập pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI 06/04/2026 16:12 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026.

Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn 06/04/2026 13:51 Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy lãnh đạo 06/04/2026 13:43 Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, chiều nay, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 11:42 Trước kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung. Đoàn sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội 06/04/2026 11:17 Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Đại biểu tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 11:06 Sáng 6/4, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI tham dự Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Hà Nội.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 09:25 Sáng 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI 06/04/2026 08:02 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong khoảng 11 ngày, trong đó, sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

Triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 05/04/2026 18:33 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.

Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ: Phát triển bền vững, mạnh về kinh tế biển 05/04/2026 13:28 Tại quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng, Hà Tĩnh và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ sẽ phát triển một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực...

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh họp bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn khóa XVI 05/04/2026 12:57 Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu đã thảo luận, thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khóa XVI.

Khởi đầu của nhiệm kỳ đổi mới, hành động, hiệu quả và vì dân hơn 05/04/2026 10:39 Sáng mai (6/4), Quốc hội khóa XVI sẽ trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tăng tốc bứt phá, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng 05/04/2026 10:36 Kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu bài viết.

Chi tiết các vị trí công chức mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 05/04/2026 05:20 Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã có nhiều vị trí việc làm do công chức đảm nhiệm.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn của tuổi trẻ 04/04/2026 19:18 Những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh trong hành trình về nguồn góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Chuỗi hoạt động thiết thực trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập 04/04/2026 15:00 Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân các xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lan tỏa, hướng tới dấu mốc 120 năm ngày sinh của người cộng sản kiên trung.

Lời cảm ơn của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau hành trình 5 năm của nhiệm kỳ 04/04/2026 14:13 Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong 5 năm qua, dù phải vượt qua nhiều "cơn gió ngược" nhưng con thuyền kinh tế - xã hội của đất nước chúng ta đã cập bến an toàn.

Thống nhất chủ trương triển khai Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng 03/04/2026 22:06 Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất chủ trương và đánh giá Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng phù hợp với định hướng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công tặng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước 03/04/2026 20:28 Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nâng cao năng lực thích ứng, biến thách thức thành cơ hội, lợi thế cạnh tranh 03/04/2026 20:19 Quý I/2026, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài và thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 411 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.