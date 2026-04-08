[Inforgraphic] Quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó gần 2 năm là Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập (quê xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã có những đóng góp to lớn cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung hoàn thiện các phần việc, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập diễn ra trang trọng, thiết thực.
Sáng 7/4, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các sở, ngành, đơn vị phối hợp rà soát, lựa chọn một số địa phương để xây dựng thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xem đây là nội dung quan trọng trong triển khai Nghị quyết 57.
Sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và phát biểu trước toàn thể Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ X yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, triển khai tổ chức đại hội bảo đảm trang trọng, nghiêm túc, đúng yêu cầu đề ra.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026.
Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm tuyệt đối bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI. Trân trọng giới thiệu Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, chiều nay, Quốc hội khóa XVI sẽ tiến hành làm việc về công tác nhân sự, với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Quốc hội và các cơ quan thuộc Quốc hội.
Trước kỳ họp, các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung. Đoàn sẽ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri địa phương, góp phần vào thành công của kỳ họp.
Với 491/491 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đối với đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Sáng 6/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả.
Tại quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 6 vùng, Hà Tĩnh và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ sẽ phát triển một số trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực...
Sáng mai (6/4), Quốc hội khóa XVI sẽ trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ Nhất. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu cho nhiệm kỳ mới mà còn đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Kết thúc nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết nhìn lại nhiệm kỳ và kỳ vọng vào nhiệm kỳ tới, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu bài viết.
Trên quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, không khí thi đua sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực đang được cán bộ, đảng viên, Nhân dân các xã Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lan tỏa, hướng tới dấu mốc 120 năm ngày sinh của người cộng sản kiên trung.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh thống nhất chủ trương và đánh giá Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái Petrovietnam tại Vũng Áng phù hợp với định hướng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.
Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa chủ trì buổi lễ trao các Huân chương cao quý tặng Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội vì những đóng góp xuất sắc trong xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Quý I/2026, Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, xúc tiến đầu tư nước ngoài và thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 411 triệu USD, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng đoàn đã thành kính dâng hương, hoa, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn của Đại thi hào Nguyễn Du đối với nền văn học, văn hóa Việt Nam và thế giới.