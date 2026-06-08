Chấn chỉnh đường Trương Quốc Dụng sau phản ánh

Tình trạng nhếch nhác suốt thời gian dài tại đường Trương Quốc Dụng "cửa ngõ" phía đông phường Thành Sen.

Ngày 6/6, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đăng tải bài viết: Nhếch nhác tuyến "cửa ngõ" phía đông phường Thành Sen. Bài viết phản ánh tình trạng cỏ dại mọc um tùm, vỉa hè bị lấn chiếm để làm giàn phơi bánh đa nem, vật dụng tập kết ngổn ngang trên nhiều vị trí tại tuyến đường Trương Quốc Dụng (phường Thành Sen). Những tồn tại này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trật tự, an toàn giao thông.

Chính quyền địa phương trực tiếp kiểm tra, vận động các hộ dân dẹp bỏ các cọc tre, rào chắn. Ảnh: Đình Việt.

Tiếp thu nội dung phản ánh, ngày 7/6, Tổ Quản lý trật tự đô thị và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen đã phối hợp với cán bộ tổ dân phố Tiền Tiến (phường Thành Sen) tiến hành kiểm tra thực tế, làm việc với các hộ dân đang sử dụng vỉa hè, lòng đường để phơi bánh đa nem dọc hai bên tuyến đường.

Người dân nghiêm túc chấp hành, chủ động di dời các vật dụng, cọc và giàn phơi ra khỏi khu vực vỉa hè. Ảnh: Đình Việt.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở và vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ toàn bộ cọc, giàn phơi; không sử dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi sản xuất, phơi bánh nhằm trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông.

Sau khi được tuyên truyền, các hộ dân đã nghiêm túc chấp hành, chủ động di dời các vật dụng, cọc và giàn phơi ra khỏi khu vực vỉa hè; cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, chính quyền địa phương đã ra quân xử lý, tuyến đường Trương Quốc Dụng (phường Thành Sen) đã được chỉnh trang, trả lại sự thông thoáng.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Thành Sen cho biết, thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm duy trì trật tự đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp.