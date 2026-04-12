Xe container va chạm xe máy, 2 người bị thương nặng

Kịp thời khống chế điểm phát lửa trên rừng cao su 09/04/2026 19:46 Điểm phát lửa xảy ra trên rừng cao su (tại xã Hà Linh và Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đã được lực lượng chức năng và người dân địa phương kịp thời khống chế sau khoảng 2 giờ.

4 đối tượng phạm tội về ma túy lĩnh 27 năm 3 tháng tù 09/04/2026 17:13 Tòa án nhân dân khu vực 1 – Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 27 năm 3 tháng tù về các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy.

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng 09/04/2026 05:15 Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn? 08/04/2026 13:35 Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn, 4 người tử vong, 12 người bị thương 06/04/2026 17:22 Một vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Hòa Thắng (tỉnh Lâm Đồng, trước là tỉnh Bình Thuận), đến thời điểm này đã xác định 4 người tử vong tại chỗ.

Bắt giữ nhóm đối tượng bắt trộm hơn 300 con mèo 06/04/2026 15:39 Từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo trên địa bàn TP Hà Nội đã trộm cắp và tiêu thụ hơn 300 con mèo.

Bị cần bơm bê tông va trúng đầu, thợ xây dựng tử vong 05/04/2026 18:40 Trong lúc thi công đổ móng nhà dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh), xe bơm bê tông bị lún trụ khiến cần bơm đổ nghiêng, va đập làm một thợ xây tử vong.

Khi vi phạm giao thông bị “lật tẩy” từ phản ánh qua mạng xã hội 03/04/2026 08:26 Tại Hà Tĩnh, mạng xã hội đã trở thành "cánh tay nối dài" giúp lực lượng chức năng xử lý nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Vạch trần thủ đoạn tinh vi của tội phạm đánh bạc 02/04/2026 15:00 Từ sới bạc nhiều lớp cảnh giới, trò chơi điện tử trá hình đến cá độ qua mạng, mã QR quảng bá công khai…, tội phạm đánh bạc trên địa bàn Hà Tĩnh đang biến tướng ngày càng tinh vi.

Lối đi tự phát “vây” đường sắt ở Phúc Trạch 02/04/2026 14:14 Hàng loạt lối đi tự phát cắt ngang đường sắt tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang biến khu vực này thành “điểm đen” tai nạn, khi người dân vẫn giữ thói quen băng qua đường ray bất chấp nguy hiểm.

Bắt nữ giám đốc công ty xây dựng trốn thuế hơn 700 triệu đồng 02/04/2026 08:56 Trong quá trình điều hành công ty, Trần Thị Tuyết Anh đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có doanh nghiệp Hà Tĩnh.

"Tổng tài chỉ tay đánh người" không được hưởng án treo 31/03/2026 17:27 Nguyễn Văn Thiên, 'tổng tài chỉ tay đánh người' ở quán cà phê, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo nhưng bị tòa phúc thẩm bác đơn.

6 ngày xuyên rừng vây bắt “trùm” ma túy ranh mãnh, thu lượng lớn ma túy 31/03/2026 15:32 Sau 6 ngày truy xét, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Trung Thành (trú xã Mai Hoa) khi đang lẩn trốn trong rừng, thu giữ lượng lớn ma túy tại nhà riêng đối tượng.

Học sinh “độ” xe điện chạy gần 90 km/h: Hiểm họa đường phố! 31/03/2026 05:20 Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bắt 4 đối tượng “đập đá” liên tiếp trong nhiều ngày 30/03/2026 17:36 Sau 3 ngày liên tục sử dụng ma tuý tại nhà riêng, 4 đối tượng tiếp tục thuê khách sạn để "đập đá" thì bị Công an xã Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ.

Dữ liệu từ camera của cá nhân sẽ được chia sẻ với công an cấp xã theo cơ chế nào? 30/03/2026 13:54 Dữ liệu từ các hệ thống camera của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn được chia sẻ theo cơ chế thỏa thuận thông qua các điểm tập trung, kết nối đến trung tâm camera giám sát công an cấp xã.

Cập nhật vụ cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều: 1 nạn nhân tử vong 30/03/2026 08:16 Lực lượng chức năng nhận định đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê có tổng diện tích khoảng 6.000m2, trong đó, khu vực xảy ra cháy lớn nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica.

Xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo 29/03/2026 16:05 Xác định ban đầu, xe ôtô 29 chỗ mất phanh lao xuống vực tại khu vực xã Tam Đảo có nhiều người bị thương, các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Xử phạt 2 trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi rào chắn hạ 28/03/2026 16:17 Các trường hợp này đã cố tình vượt qua đường sắt đoạn qua xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) khi barie hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt.

Vụ mua bán ma túy tại Hương Khê: Bắt thêm đối tượng cung cấp “hàng” 27/03/2026 08:21 Theo tài liệu điều tra Công an Hà Tĩnh, Trần Xuân Đăng được xác định là đối tượng cung cấp ma túy cho Phan Thanh Tùng (trú xã Hương Khê) - đối tượng đã bị bắt tạm giam trước đó.

Triệt phá sới “xóc đĩa” trong trang trại lợn, khởi tố 17 bị can 26/03/2026 14:25 Cơ quan tố tụng tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 17 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tạo mọi điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù làm lại cuộc đời 26/03/2026 12:13 Trong 5 năm, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận 3.147 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và đều được UBND cấp xã phân công các tổ chức, cá nhân trực tiếp giáo dục, giúp đỡ ổn định cuộc sống.

Công an thông tin ban đầu vụ Lexus tông liên hoàn 5 ô tô 26/03/2026 11:28 Theo Công an Hà Nội, trong vụ tai nạn tại ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, tài xế Lexus cùng các tài xế ô tô, xe máy liên quan đều không vi phạm nồng độ cồn, không có chất kích thích trong cơ thể.

Bắt tài xế container gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn trong đêm 25/03/2026 17:48 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan vừa xác minh, truy tìm ra người và phương tiện gây tai nạn giao thông làm một người tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu về vụ bắt nhiều giám đốc liên quan tội phạm cộm cán ở Phú Thọ 25/03/2026 10:37 Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn, thu giữ 4 khẩu súng, cùng nhiều viên đạn.

Cháy lớn thiêu rụi 13 căn nhà ven sông ở Cà Mau 25/03/2026 09:41 Dãy nhà ven sông gần chợ Vàm Đầm, xã Tân Tiến bất ngờ bốc cháy dữ dội rạng sáng 25/3, thiêu rụi 13 căn của 8 hộ dân, may mắn không có thương vong.

Hai nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn khi tàu đang lao tới 24/03/2026 08:55 Hai nữ sinh ở Hà Tĩnh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu đang đến, khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh và xử lý.