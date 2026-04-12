Xe container va chạm xe máy, 2 người bị thương nặng

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Sau va chạm với xe container trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), xe máy bị cuốn vào gầm khiến 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe container với xe máy xảy ra vào lúc 15h30' ngày 12/4 trên đường Hồ Chí Minh đoạn thuộc địa phận xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh làm 2 người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe container mang BKS 15H - 012.xx kéo rơ-móoc BKS 15R - 144.xx di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Quảng Trị đi tỉnh Hà Tĩnh. Khi lưu thông tới Km 821+920 đoạn thuộc xã Hương Khê, xe container xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38B1 - 250.xx chở 2 người đi hướng ngược lại.
Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe container. 2 người đi trên máy bị thương nặng, được hỗ trợ đưa tới cơ sở y tế cấp cứu.
Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ việc.

