Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, thảo luận các dự thảo luật

Ngày 7/4, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp riêng, với các nội dung sau:

Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; thảo luận, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó, Quốc hội nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Nghe Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm tra về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Nghe Tờ trình về danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Nghe Tờ trình về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nghe trình bày dự thảo Nghị quyết, thảo luận, biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, với các nội dung sau:

Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 2 nội dung: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).