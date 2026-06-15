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Công tác khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

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Sáng 15/6, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động được triển khai theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, trong hội thảo ngày 8/6. Diễn ra trong các ngày 15-18/6, hoạt động nhằm thu thập thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đây là hoạt động được triển khai theo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, trong hội thảo ngày 8/6. Diễn ra trong các ngày 15-18/6, hoạt động nhằm thu thập thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Gần 7 giờ sáng, tại Công viên Lê Thị Riêng lực lượng cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), cùng nhóm chuyên gia của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và các nhân chứng có mặt tại khu vực khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Gần 7 giờ sáng, tại Công viên Lê Thị Riêng lực lượng cán bộ, chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), cùng nhóm chuyên gia của Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và các nhân chứng có mặt tại khu vực khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Công tác sẵn sàng diễn ra trong các ngày 15-18/6, nhằm thu thập thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công tác sẵn sàng diễn ra trong các ngày 15-18/6, nhằm thu thập thêm cơ sở khoa học phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại các khu vực nghi có rãnh mộ tập thể, lực lượng công binh khẩn trương triển khai thiết bị chuyên dụng, rà soát từng vị trí trước khi các hoạt động khảo sát chính thức bắt đầu.

Tại các khu vực nghi có rãnh mộ tập thể, lực lượng công binh khẩn trương triển khai thiết bị chuyên dụng, rà soát từng vị trí trước khi các hoạt động khảo sát chính thức bắt đầu.

Các lực lượng khẩn trương triển khai đối chiếu thực địa, xác định tọa độ, đánh dấu những điểm cần kiểm tra theo kế hoạch.

Các lực lượng khẩn trương triển khai đối chiếu thực địa, xác định tọa độ, đánh dấu những điểm cần kiểm tra theo kế hoạch.

Theo phương án được triển khai, công tác thăm dò diễn ra từ ngày 15-18/6 tại 3 khu vực trong Công viên Lê Thị Riêng với tổng diện tích khảo sát khoảng 2.500m². Đây là những vị trí được xác định trên cơ sở tư liệu lịch sử, ý kiến nhân chứng và kết quả nghiên cứu trước đó.

Theo phương án được triển khai, công tác thăm dò diễn ra từ ngày 15-18/6 tại 3 khu vực trong Công viên Lê Thị Riêng với tổng diện tích khảo sát khoảng 2.500m². Đây là những vị trí được xác định trên cơ sở tư liệu lịch sử, ý kiến nhân chứng và kết quả nghiên cứu trước đó.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, lực lượng công binh được giao nhiệm vụ kiểm tra, dò tìm và xử lý các vật liệu nổ còn sót lại (nếu có) trước khi bàn giao mặt bằng cho các đơn vị khảo sát; song song đó, tổ chức đối chiếu tọa độ trên hồ sơ với thực địa nhằm xác định chính xác các vị trí cần thăm dò.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, lực lượng công binh được giao nhiệm vụ kiểm tra, dò tìm và xử lý các vật liệu nổ còn sót lại (nếu có) trước khi bàn giao mặt bằng cho các đơn vị khảo sát; song song đó, tổ chức đối chiếu tọa độ trên hồ sơ với thực địa nhằm xác định chính xác các vị trí cần thăm dò.

Tham gia đợt khảo sát, các đơn vị sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có radar xuyên đất để hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tham gia đợt khảo sát, các đơn vị sử dụng nhiều thiết bị hiện đại, trong đó có radar xuyên đất để hỗ trợ phát hiện những dấu hiệu bất thường dưới lòng đất, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Có mặt tại buổi khảo sát, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý địa cầu, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhóm chuyên gia đang triển khai 2 phương pháp khảo sát phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Có mặt tại buổi khảo sát, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Anh Cường, Trưởng Bộ môn Vật lý địa cầu, Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhóm chuyên gia đang triển khai 2 phương pháp khảo sát phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Cụ thể, nhóm sử dụng kết hợp phương pháp radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện, nhằm phát hiện các dị thường dưới lòng đất. Dữ liệu thu được giúp nhận diện những biến động địa tầng, phân biệt lớp đất nguyên trạng với khu vực từng bị đào xới.

Cụ thể, nhóm sử dụng kết hợp phương pháp radar xuyên đất và phương pháp ảnh điện, nhằm phát hiện các dị thường dưới lòng đất. Dữ liệu thu được giúp nhận diện những biến động địa tầng, phân biệt lớp đất nguyên trạng với khu vực từng bị đào xới.

Đợt khảo sát là bước tiếp theo trong quá trình xác minh các thông tin, tư liệu liên quan khu vực được cho là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đợt khảo sát là bước tiếp theo trong quá trình xác minh các thông tin, tư liệu liên quan khu vực được cho là nơi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

nhandan.vn
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Tags:

#tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng #Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh #xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

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