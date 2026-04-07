Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Hôm nay, Quốc hội khóa XVI sẽ bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trong ngày họp thứ 2 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng. Sau khi được bầu sẽ diễn ra nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

quoc-hoi-khoa-xvi.jpg
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hôm nay (7/4), Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI bước vào ngày họp thứ 2, Kỳ họp thứ nhất, với nhiều nội dung quan trọng. Dự kiến buổi sáng Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, buổi chiều bầu Thủ tướng.

Theo chương trình, buổi sáng, từ 8 giờ đến 9 giờ 15, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Từ 9 giờ 15 đến 9 giờ 45, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 9 giờ 45 đến 10 giờ 45, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội họp để thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Trong thời gian còn lại của buổi sáng, đại diện Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau đó, Quốc hội thảo luận; Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ, dự kiến, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử; Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ.

Từ 15 giờ đến 15 giờ 30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 15 giờ 30, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Trong khoảng thời gian từ 16 giờ 40 đến 17 giờ 10, chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ngay sau khi được bầu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Trong thời gian còn lại của buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau đó, Quốc hội thảo luận; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo các Nghị quyết; Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/hom-nay-quoc-hoi-khoa-xvi-se-bau-chu-tich-nuoc-va-thu-tuong-chinh-phu-post1103178.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Quốc hội #Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI

Chủ đề Họp Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

