6 Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 6/4, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, kiện toàn bộ máy lãnh đạo cơ quan lập pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến 64 tuổi, kỹ sư Nông nghiệp, người dân tộc Sán Dìu, quê Tuyên Quang. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng 4 khóa từ XI đến XIV và dự khuyết khóa X; đại biểu Quốc hội 4 khóa XIII-XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Hoàng Phong

Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Thứ trưởng rồi Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Năm 2021, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sau đó được bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XIII. Ông giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội từ tháng 11/2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Hoàng Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh 59 tuổi, quê Ninh Bình, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa XII-XIV và dự khuyết khóa XI; đại biểu Quốc hội 4 khóa XIII-XVI.

Bà từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó ban Tổ chức Trung ương và được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 6/2024.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Hoàng Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 62 tuổi, Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật Kinh tế, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa XII-XIV; đại biểu Quốc hội 3 khóa XIV-XVI.

Ông từng công tác tại Văn phòng Chính phủ trước khi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Năm 2020, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 4/2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Giang Huy

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên 61 tuổi, quê Hưng Yên, Tiến sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa XII-XIV; đại biểu Quốc hội 3 khóa XIV-XVI.

Ông từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Tháng 4/2021, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cuối năm 2025, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Ảnh: Lê Hoàng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh 59 tuổi, quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII, XIV; cử nhân Chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành, cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông từng giữ các chức vụ Phó tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 11/2022, ông giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Thượng tướng ngày 20/10/2024. Cuối năm 2024, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Hoàng Phong

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng 58 tuổi, quê Hà Nội, Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bà có thời gian dài công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từng giữ các chức vụ Vụ trưởng Chính sách tiền tệ, Phó thống đốc. Bà làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 8/2020.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV nghỉ chế độ gồm các ông Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh và Lê Minh Hoan.

Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.