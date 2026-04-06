Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026.

Chiều 6/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành các nội dung quan trọng về công tác nhân sự.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI.

Trước đó, Quốc hội làm việc tại hội trường theo hình thức họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trên cơ sở các nghị quyết đã được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiến hành trao Nghị quyết phê chuẩn trưởng đoàn ĐBQH cho các tỉnh, thành phố theo quy định. Việc phê chuẩn trưởng đoàn ĐBQH nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để các đoàn ĐBQH triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026. Đồng chí trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, tăng cường mối liên hệ với cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ nhất nhằm chuẩn bị dự kiến nhân sự cho các chức danh thuộc thẩm quyền và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Hoàn thiện dự thảo báo cáo phát triển 6 vùng kinh tế - xã hội

Sáng 2/4, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến để cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo sơ kết và kết luận về thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị đối với 6 vùng KT-XH. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.
Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

Thực hiện chủ trương mở rộng đường giao thông xây dựng nông thôn mới, 22 hộ giáo dân ở thôn Đông (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.
[Infographic] Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX.
Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.
Xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân Hà Tĩnh.
Từ lá phiếu niềm tin đến trách nhiệm hành động

Thành công của cuộc bầu cử vừa qua ở Hà Tĩnh không chỉ được đo bằng tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà còn ở chất lượng đại biểu và sự đồng thuận xã hội. Khi “chìa khóa niềm tin” được trao cũng là lúc nhiệm kỳ mới bắt đầu bằng những đòi hỏi cao hơn về trách nhiệm, hành động và hiệu quả.
Việt - Nga nâng tầm quan hệ trên mọi lĩnh vực

Ngày 23/3, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại Thủ đô Moscow, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mikhail Mishustin.
Bổ sung loạt phụ cấp chức vụ cấp xã

Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.