Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI

Chiều 6/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiến hành các nội dung quan trọng về công tác nhân sự. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó, Quốc hội làm việc tại hội trường theo hình thức họp riêng, tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trên cơ sở các nghị quyết đã được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiến hành trao Nghị quyết phê chuẩn trưởng đoàn ĐBQH cho các tỉnh, thành phố theo quy định. Việc phê chuẩn trưởng đoàn ĐBQH nhiệm kỳ mới có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở để các đoàn ĐBQH triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã được phê chuẩn giữ chức vụ Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Nghị quyết số 14/NQ-UBTVQH16 ngày 6/4/2026. Đồng chí trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, tăng cường mối liên hệ với cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngay sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên họp thứ nhất nhằm chuẩn bị dự kiến nhân sự cho các chức danh thuộc thẩm quyền và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác.