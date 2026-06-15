Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chuyển mạnh từ “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Sáng 15/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.

Dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

z7938271377865-52bb7d7602aae3b9823c3e4965eb14edjpg.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận công tác chuẩn bị cho năm học mới được triển khai tích cực, toàn diện. Toàn hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW; nhiều điểm nghẽn đang được tập trung giải quyết.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, những chuyển biến mới chủ yếu thể hiện ở nhận thức và công tác chuẩn bị chính sách. Chuyển biến thực chất trong nhà trường, trong đời sống của giáo viên, trong trải nghiệm học tập của học sinh, sinh viên chưa đồng đều, chưa đủ mạnh so với yêu cầu “đột phá” mà Nghị quyết số 71-NQ/TW đề ra.

Thiếu giáo viên vẫn là điểm nghẽn lớn. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu. Chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa tạo đột phá rõ nét. Quản trị giáo dục còn nặng hành chính, chuyển đổi số chưa đồng đều…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đủ trường, lớp, đủ sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu; tuyển dụng giáo viên theo biên chế, đồng thời điều động nhân sự linh hoạt, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ.

Huy động cả hệ thống chính trị hoàn thành đúng tiến độ các trường phổ thông liên cấp nội trú tại các xã biên giới, bảo đảm đa mục tiêu giáo dục, an sinh xã hội, an ninh quốc gia. Kiên quyết không để học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Xây dựng cơ chế khuyến khích sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, giáo viên giỏi ở thành phố luân chuyển công tác về các trường nông thôn, vùng khó khăn. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên; tạo môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn; giải quyết tình trạng bạo lực học đường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị kiểm soát chi phí học tập, công khai các khoản thu, chi trong nhà trường; chấn chỉnh bệnh thành tích, dạy thêm, học thêm, xử lý tình trạng gây áp lực với học sinh và phụ huynh. Nâng chất lượng giờ học chính khóa, giảm áp lực thi cử, minh bạch tuyển sinh, điều chỉnh chương trình phù hợp và cải thiện động lực của giáo viên.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đổi mới giáo dục-đào tạo phải đặt trong tổng thể yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, tự chủ, tự cường trong kỷ nguyên mới; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”.Giáo dục phải đi trước một bước trong chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm bắt xu hướng đào tạo những ngành nghề mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ vai trò thống nhất về chuyên môn, tiêu chuẩn, chất lượng, đội ngũ và định hướng phát triển hệ thống; tăng quyền chủ động cho nhà trường, hiệu trưởng và giáo viên, đi đôi với trách nhiệm giải trình. Rà soát các quy định, định mức đã lạc hậu, tạo điều kiện để giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và học sinh. Xây dựng dữ liệu giáo dục thống nhất, cập nhật, giúp nhận diện sớm tình trạng thiếu giáo viên, trường quá tải, học sinh có nguy cơ bỏ học, những bất hợp lý trong chi phí học tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp và phân luồng; sắp xếp lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, khắc phục tình trạng phân tán, trùng lắp, chất lượng thấp. Đổi mới giáo dục đại học, xây dựng đại học tinh hoa và trung tâm xuất sắc.

Tự chủ đại học phải bao gồm tự chủ tài chính, tự chủ về học thuật, tổ chức, nhân sự, hợp tác và nghiên cứu. Đầu tư có chọn lọc cho một số đại học, viện nghiên cứu, trung tâm xuất sắc, phòng thí nghiệm trọng điểm; đầu tư thích đáng cho khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, để phát triển công nghệ luôn đi cùng phát triển con người. Đại học phải gắn chặt với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhu cầu địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Lưu ý vấn đề bảo đảm công bằng giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng bộ chỉ số theo dõi công bằng giáo dục giữa các vùng, nhóm dân cư và nhóm yếu thế; thực hiện nguyên tắc nơi nào khó hơn được hỗ trợ nhiều hơn, giáo viên dạy ở nơi khó khăn hơn được đãi ngộ tốt hơn; quan tâm vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đối với trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, phải phát triển giáo dục hòa nhập thực chất, không để trẻ em chỉ “có tên trong lớp” nhưng không được học trong điều kiện phù hợp. Hoàn thiện cơ chế tài chính giáo dục, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp bách như bổ sung giáo viên, trường lớp, mầm non, bán trú, nội trú, hạ tầng số, giáo dục nghề nghiệp, đại học trọng điểm, hỗ trợ người học khó khăn.

Về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải có kỷ luật, kiểm tra và giám sát liên tục. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết bằng các chỉ số cụ thể, công khai, cập nhật định kỳ.

Các cơ quan liên quan được phân công rõ ràng nhiệm vụ trong phát triển giáo dục-đào tạo. Mỗi mục tiêu phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, nguồn lực, thời hạn, cơ quan chịu trách nhiệm; kịp thời biểu dương nơi làm tốt; kiểm tra, nhắc nhở nơi chậm; xử lý nghiêm nơi để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo, khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch hành động và tổ chức triển khai quyết liệt, tạo chuyển biến rõ rệt ngay từ năm học 2026-2027.

nhandan.vn
Link bài gốc Copy link
https://nhandan.vn/chuyen-manh-tu-quan-ly-giao-duc-sang-quan-tri-phat-trien-giao-duc-post969226.html

Tin liên quan

Tags:

#quản lý giáo dục #quản trị phát triển giáo dục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những “mắt xích số” ở cơ sở

Những “mắt xích số” ở cơ sở

Đằng sau những hồ sơ trực tuyến và tiện ích số ngày càng phổ biến là sự đồng hành thầm lặng của cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh. Họ là những “mắt xích số” đưa chính quyền số đến gần người dân.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án năng lượng tại Vũ Quang

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án năng lượng tại Vũ Quang

Sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra các nhà máy, dự án điện tại xã Vũ Quang. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương liên quan.
Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (Thông báo số 90-TB/VPTW, ngày 10/6/2026).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, mỗi bước phát triển của Hà Tĩnh hôm nay đều được kế thừa từ những nền tảng mà các thế hệ cán bộ đi trước đã dày công xây dựng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn trân trọng, ghi nhớ và biết ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí đối với tỉnh nhà.
Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Tuổi 18 và niềm tin dưới cờ Đảng

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường là niềm vinh dự và động lực để các bạn trẻ ở Hà Tĩnh nỗ lực cống hiến trong tương lai.
Đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030

Đề xuất giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2030

Tại hội thảo chuyên đề "Kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới - Nhiệm vụ, giải pháp và chính sách", các đại biểu đã phân tích thực trạng, khó khăn, đề xuất giải pháp để xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2026 - 2030 đảm bảo khả thi, hiệu quả.
Sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh hình thành 749 đơn vị mới

Sắp xếp 1.823 thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh hình thành 749 đơn vị mới

Hà Tĩnh sẽ sắp xếp, tổ chức lại 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; 78 thôn, tổ dân phố không sắp xếp. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn, tổ dân phố; giảm 1.074 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tỷ lệ giảm 56,50%).
Tôi là công an xã – người giữ bình yên từ cơ sở

Tôi là công an xã

Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Tư lệnh Quân khu 4 dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới ở Hà Tĩnh

Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý

Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Tối 9/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 7 - 9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!